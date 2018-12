Sindicats a la picota

La vaga dels col·lectius del sector públic català el 29N per revertir les retallades laborals i socials, practicades per Artur Mas i perpetuades per Carles Puigdemont i Quim Torra, va agafar al Govern amb els pixats al ventre. No s'ho esperava!

Amb el suport dels sindicats CGT, USTEC, ASPEPC i altres organitzacions, s'exigia el retorn de les pagues extres de 2013 i 2014, però també millorar la qualitat dels serveis, acabar amb la precarietat i apostar per un model de gestió públic.

Quina va ser l'actitud dels sindicats CCOO, UGT i USOC de Catalunya? Doncs, fidels a la seva postura de concertació, es van desmarcar de la vaga del 29N i van contraprogramar una vaga pel 12 D per reclamar el retorn de les pagues extres.

Ara bé, les negociacions amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública van acabar amb un acord vergonyós. La paga extra de 2013 s'abonarà entre 2019 i 2020, i la de 2014 entre el 2021 i 2022. Els 4 anys són un termini de devolució inacceptable, perquè implica que la del 2013 es pagarà set anys més tard i la de 2014, vuit anys després. I tot plegat condicionat a l'evolució de l'economia i dels pressupostos.

És a dir, es van acontentar amb les engrunes i van desconvocar una vaga fantasmal pel 12D en una nova baixada de pantalons.

Els buròcrates de CCOO i UGT, una vegada més, han actuat a l'esquena dels empleats públics, neutralitzant les mobilitzacions i pactant tard i malament.

És d'esperar que aquestes actituds els passin factura en les pròximes eleccions sindicals, i que perdin delegats i, en conseqüència, tinguin menys subvencions per alimentar una burocràcia sindical aferrada a la poltrona.

També cal denunciar la Intersindical-CSC, sindicat al servei de la causa independentista, que aspira a ser «l'eina laboral per construir la República» per convocar una vaga general de dues hores el 21 de desembre, coincidint amb la reunió del Consell de Ministres a Barcelona, contra les mesures laborals del govern de... Pedro Sánchez. Quina barra!

Per aquesta organització, els treballadors catalans són explotats per l'Estat espanyol i la lluita per l'emancipació nacional és prioritària. És que, a Catalunya, empresaris i govern són germanetes de la caritat?

Per tot plegat, s'han de posar els sindicats a la picota per fer evidents els seus pactes contraris als interessos dels treballadors. S'estan guanyant a pols la baixa d'afiliats.

Malgrat tot, el sindicalisme és necessari per donar una resposta adequada a la creixent desigualtat, la precarització salarial i la sobreexplotació.

Per això és necessari un esforç constant per renovar l'aparell sindical amb nous líders que apartin els buròcrates arribistes i els polítics oportunistes.