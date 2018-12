Albert Soler

Mateu Frigoler Teixidor Canet d'Adri

És la segona carta que escric a aquest «senyor periodista» i serà l'última, mai més penso llegir un article d'aquest il·luminat del periodisme «porqueria». Riure's de la gent (siguin del color que siguin) que estan patint l'exili és no tenir ni punyetera idea del que això representa. Per desgràcia a casa me­va es va parlar molts anys d'a­ques­ta horrible situació. Durant la guerra civil el meu pare va malviure tres anys a l'exili francès, deixant a casa pares, muller i una filla de dos anys. Tres anys de patiment amb molt poques notícies, només alguna carta amb noms falsos per poder evitar el control de VOX, perdó volia dir de la Gestapo.

El teu article «Cuina de fireta a Waterloo» només vomita odi i malícia, la veritat és que no entenc com l'amic Xargayó té tanta paciència amb un personatge com tu, que només pots servir com a corresponsal a Girona d'aquell setmanari anomenat El Caso, i que no sé si encara es publica.

Avui en aquest diari tenim una carta del senyor Lluís Torner i Callicó, et recomano que la llegeixis, és un escrit d'un home que va viure la postguerra i que ara està molt preocupat amb la situació actual. Unes ratlles escrites amb tot el seny d'una persona conciliadora i honesta, sense odi ni venjança per ningú. I tens molt per aprendre, amb el senyor Lluís.

No et preocupis, Albert, si el Diari de Girona et fot una coça al cul, i els d'El Caso han tancat, com dius tu, sempre et quedarà l'opció d'anar a fer de camàlic a qualsevol supermercat, a Bon Preu no crec que passessis el control de qualitat.



Bancs i lladregueria, a tot arreu del món

Carles mallart Girona

Fa poc, per raons familiars urgents, vaig fer el viatge aeroport de Girona-Sant Petersburg. Qui ens havia de dir fa només uns pocs anys que per un import entre 60 euros i un màxim de 200 euros prodríem volar, anada i tornada, a Rússia, a Sant Petersburg o Moscou, per posar dos exemples. He fet el trajecte diverses vegades, còmode, low cost... amb la compa­nyia Poveda (victòria en rus). Com que vaig haver de marxar precipitadament en dos dies de Girona no vaig poder canviar euros per rubles a la nostra entitat d'estalvi tradicional de sempre, vaig pensar, mira, ja ho faré a l'arribada a Rússia. Dit i fet, arribem a la terminal i veig a la cartellera un canvi bastant favorable i interessant. Canvio 400 euros, i com que soc de números, no de lletres, veig que alguna co­sa no quadra, crido l'atenció de la noia i li dic si s'ha equivocat que si us plau ho revisi. Contesta, no hi ha cap error, és que a partir de juny passat tots els bitllets que no siguin gairebé perfectes de conservació és clar, amb alguna petita taca, tenen una ­penalització de canvi entre un 30 i un 40% i això afecta tota la banca russa, i li dic dona, ho podríeu ­publicitar, això no està escrit ­enlloc. Jo ho entendria si realment no volguessin els bitllets ­lleugerament defectuosos amb alguna taca, dic. Però vostès se'l fan seu i apliquen una minoració del canvi bèstia d'un menys mínim 30%. Contesta de la noia: molt amable, amb un anglès perfecte, miri és una forma com una altra de fer negoci i benefici, ja que amb el canvi normal escassament ens gua­nyem la vida. Ara ja ho sap.

O sigui, els equips intel·lectuals de les entitats ja tenen en el seu ADN i s'han inventat una nova fórmula de fer negoci. Euros o dòlars que un cop al seu poder faran seguir feliçment pels seus circuits interns i externs com si res hagués passat. «Lladregueria».



Projecte Haarp

Josep Baella Isanta GIRONA

Projecte conjunt de la Força Aèria i la Marina nord-americana, creat per estudiar la ionosfera. Localitzat a l'estat de Alaska, EUA, el Haarp es un bombarder d'ones elèctriques per augmentar la densitat del plasma de la ionosfera, cosa que provoca alteracions meteorològiques. El Haarp actuaria com un gran escalfador ionosfèric, el més potent del món. En aquest sentit podria tractar-se de la més sofisticada arma geofísica construïda per l'home. Fonamentat en la Torre de Tesla, un dispositiu dissenyat pel cèlebre inventor croat per fer rebotar ones electromagnètiques en la ionosfera i llançar-les a qualsevol part del planeta. El Haarp es va començar a construir el 1994 i la seva construcció va continuar fins al 2007.

El doctor Michio Kaku, físic teòric dedicat a la divulgació científica, comenta: «El HAARP és responsable de la recent onada d'huracans artificials. Els cels varen ser ruixats amb nanopartícules en les tempestes i desprès activades mitjançant l'ús de làsers disparant microones de bilions de watts a la ionosfera».