Les dues ànimes del PDeCAT

Ja es comencen a desvetllar les incògnites de cara a les municipals a Girona. Després de confirmar que la renovació ha arribat a tot el PP menys aquí, amb Concepció Veray encapçalant la llista per cinquè cop consecutiu, i que el nou projecte de Guanyem Girona tampoc significarà el glop d'aire fresc que havia de ser, ja que entre els seus primers cinc noms hi haurà dos dels regidors actuals - Lluc Salellas, de la CUP, i Pere Albertí, de MES-, ja queda només per saber qui presentarà Ciutadans, que no sembla tenir cap pressa, convençut que en farà prou amb la marca. I també queda una altra incògnita: què farà Marta Madrenas, que des de fa mesos es debat entre la seva fidelitat al PDeCAT -de fet, ja ha anunciat que la seva llista serà la de Junts per Catallunya- però també a Carles Puigdemont: dilluns va seguir des de primera fila la presentació de la Crida Nacional a l'Auditori de Girona. De moment, la Crida no té previst presentar-se a les municipals -és un acord amb el PDeCAT, tot i que tampoc em sorprendria que a algú se li acudís trencar-lo a última hora-, però Madrenas és només un reflex de les dues ànimes que tenen en aquests moments els exconvergents, i que no podran seguir coexistint durant gaire temps més. I llavors tots, inclosa Madrenas, s'hauran de definir.