Eleccions que no seran locals

Em temo que aquestes, vull dir les properes, eleccions municipals seran les més allunyades del municipalisme dels darrers anys, perquè en moltes ciutats grans, especialment Barcelona, allò que s'està movent a l'entorn dels comicis no són projectes de ciutat, sinó simplement un microcosmos de diferències polítiques que intenten aconseguir el seu espai però amb objectius polítics que res tenen a veure amb els interessos de ciutat.

Sí, és una evidència que Barcelona s'està convertint en el gran exemple de les candidatures antimunicipals i, fins i tot, podem començar a preveure que pactar a Barcelona serà missió impossible perquè la força més votada tindrà tants pocs regidors que haurà de sumar sensibilitats i microrepresentacions impossibles de sumar. Però al marge de Barcelona comencen a detectar-se moviments de múltiples candidatures –inclosa la ciutat de Girona– que segueixen un camí similar.

Fins ara, la defensa de la ciutadania, de les seves necessitats i dels seus anhels, des del poder local, era quelcom inqüestionable i, massa sovint, a l'hora de fer anàlisi polític havies de separar les eleccions municipals de la resta perquè els comportaments no tenien res a veure. Les noves fornades polítiques, però, sembla que vulguin traslladar al món local el guirigall que ja tenim a altres instàncies, deixant en segon terme el desenvolupament i la gestió necessària de pobles i ciutats. Algú s'imagina la translació del parlamentarisme actual als nostres municipis? Comença a ser evident que la trencadissa política està perdent el respecte a les institucions, fins al punt de voler dur el debat nacional a tots els racons del país i a totes les instàncies possibles.

Només ens queda esperar que els ciutadans que voten els seus representants locals tinguin el seny necessari per seguir exercint aquest dret des d'una perspectiva d'interès exclusivament municipal, malgrat que ningú ens evitarà començar l'any enmig de campanyes on es parlarà de tot menys de pobles i ciutats. I per desgràcia, el barroerisme pot ser la nota dominant.