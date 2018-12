Sobre els «armilles grogues»

la tertúlia del cafè es discuteix sobre la naturalesa i objectius dels Armilles Grogues, aquest moviment social que va sorgir a França per protestar inicialment contra l'anunci de la pujada dels carburants. El van iniciar dos camioners, però aviat va prendre ràpidament entre una classe obrera i una classe mitjana cada vegada amb més problemes per arribar amb cert alleujament a final de mes. No hi ha propostes reivindicatives concretes (excepció feta d'una baixada en el preu dels carburants), i no hi ha líders amb els quals dialogar, la qual cosa fa que la resposta del Govern francès es redueixi a l'ús de la força contra els manifestants. A més, a tot això cal afegir un odi visceral dels que protesten contra el president Emmanuel Macron, a qui es veu com un representant de l'oligarquia i de les elits de París.

Els experts en sociologia no veuen en aquest moviment similituds amb el dels sans-culottes, ni amb el poujadisme, ni amb el Maig del 68, ni amb el tea party, ni amb els indignats del 15-M, ni amb la primavera àrab, encara que tingui aspectes d'uns i d'altres. Com la velocitat de propagació a partir d'un fet en aparença intranscendent en els seus inicis i després difós massivament per les xarxes socials.

A la tertúlia del cafè hi ha qui opina que el moviment de fons és d'extrema dreta, i qui el descriu com d'extrema esquerra. I tampoc falta qui s'apunta a la tesi de Cohn Bendit (dirigent llegendari del 68 francès i avui treballant per Macron com a assessor) que veu els Armilles Grogues com un instrument del radicalisme antisistema. No gaire lluny, d'altra banda, dels mètodes que va utilitzar Donald Trump per arribar al poder als Estats Units i que ara ven per Europa davant Steve Bannon, el que va ser mà dreta del magnat de cabell color pastanaga. Enteses en un ampli sentit, les revolucions solen produir-se cada vegada amb més celeritat. Tot i que la més famosa de totes, la francesa, va durar en realitat deu anys des de l'autoproclamació del Tercer Estat (1789) fins al cop de Napoleó (1799). Més pressa es va donar la russa, que va durar deu dies, segons el compte del seu més famós cronista, el periodista nord-americà John Reed ( Deu dies que sacsejaren el món).

També es van desenvolupar vertiginosament els esdeveniments en la revolució iraniana (1979) que va acabar amb el regnat del xa de Pèrsia i l'accés al poder de l'aiatol·là Khomeini, que vivia exiliat a França. O a la revolució romanesa (1989) contra la dictadura comunista de Nicolae Ceausescu, que va ser afusellat juntament amb la seva dona després d'un judici sumaríssim.

Però la revolució (entesa segons una majoria de diccionaris com un canvi radical en les institucions polítiques d'una nació) no sempre triomfa. Així va ocórrer, per exemple, amb la revolució hongaresa de 1956 contra el règim comunista i la dominació soviètica. O amb la txecoslovaca de 1968 que va concloure amb l'entrada dels tancs russos. I en certa mesura també podríem qualificar de revolució, encara que pacífica, al canvi, d'un dia per l'altre, de la monarquia borbònica per la República espanyola. Un règim democràtic amb el qual va acabar per la força el general Franco.