Arreglar el carrer Veïnat Carme Huguet de la Vall de St. Daniel

Joan Solà Rigat Roses

La meva aventura començà un 23-12-1998, demanant a l'Ajuntament de Girona si es podia fer alguna cosa per arreglar l'últim tram de carretera fins al veïnat de Carme Huguet de la Vall de Sant Daniel. Em sembla que no demano pas res de l'altre món, només poder arribar amb el cotxe fins a casa nostra, jo i la resta de veïns. Actualment està ple de clots i el carrer és de terra. Això sí, han vingut a tallar la bardissa de les dues bandes algun cop. He fet més escrits, i la resposta és sempre el mateix, enviarem els nostres tècnics, aquest any el pressupost ja s'ha tancat... En fi, quanta paciència.



El color groc

DOLORS MASCOSO ISERN GIRONA

Fa una temporada que està de moda, es veu per molts llocs. Si conduim per autopistes i carreteres s'observen les barreres de seguretat i tanques pintades, llaços a l'asfalt, cintes en els arbres, i en els ponts rètols «Som república».

Si passegem pels carrers de qualsevol ciutat o poble, fanals i arbres adornats amb llaços, parets pintades amb «llibertat presos polítics», etc. No tinc cap inconvenient que les persones que estan enfadades protestin, però que embrutin la seva propietat. M'explicaré: poden pintar la seva casa, totes les parets i finestres de groc, la persiana del seu garatge amb «Independència». L'estendor de la roba amb llaços penjant. Si tenen una olivera plantada al jardí omplir-la de cintes grogues. El cotxe de l'independentista les quatre rodes pintades de groc i si volen cridar més l'atenció una gorra al cap que digui «Visca la República».



Com «treballa» Correos

Pilar Sanz Valencia Girona

Avui he anat a Correos a enviar 2 cartes certificades. L'origen i el destí eren ambdues a Girona, a escassos 300 metres de distància i a menys de 100 metres entre Correos i la seva destinació. Ho he fet així per motius professionals. He pagat per la remisió de cadascuna 5 €, és a dir, 10 € en total.

La meva sorpresa ha estat majúscula quan, en demanar en quin termini arribarien a destí, se m'ha indicat que, anant bé, en no menys de 3 dies, és a dir, cap al divendres. I, repeteixo, perquè això seria anant bé, ja que se m'ha indicat que en aquestes dates el més probable és que triguessin més. En preguntar els motius d'aquesta increïble demora, la resposta ha estat més estranya encara:

– Perquè, segons el seu protocol d'actuació amb totes les cartes, sigui quin sigui el seu destí, les cartes que jo entregava a Correos de Girona amb destinació a Girona, primer s'havien d'enviar a Barcelona, a un magatzem específic, des d'on les gestionaven per tornar-les a remetre a Correos de Girona, a un altre departament, el qual, després de rebudes, les repartia als seus destinataris. Estic bens segura que Kafka amb això hauria fet un bon llibre. La llàstima és que es cobri per donar aquest «servei», que no és precisament barat.



Laura Luelmo

eulàlia isabel rodríguez pitarque Torroella de Montgrí.

Laura Luelmo ha aparegut morta i de forma violenta. Se la buscava amb l'esperança de trobar-la sana i estàlvia. Esperança vana perquè algú es va interposar al seu camí i li va llevar la vida, que, jove, la tenia ben bé tota per endavant. La fatalitat d'haver-hi algú malalt que no deu ser conscient de la seva malaltia, d'algú amb qui ningú no voldria ensopegar. La jove professora que havia sortit a córrer aquella tarda va tenir la mala sort de creuar-s'hi, o potser ja la va anar a buscar o la seguia. En cap moment ella devia pensar que posava la seva vida en perill. En cap moment hauríem de pensar que cap dona jove no pot sortir a córrer amb la mateixa llibertat que pot sortir un home. En general, quan ho fa, internament sempre va amb aquell sentiment d'alerta, sobretot si el recorregut té algun tram solitari. I no cal, per descomptat, arribar a la tragèdia de la Laura; n'hi ha prou amb els «piropejadors», els assetjadors o els exhibicionistes. Certament tot un bestiari que cap home quan surt a córrer ni tan sols no es planteja. Les dones, ens agradi o no, encara no som iguals als homes. Malauradament.



Els pessebres

de Palera

Narcís Cadena i Masó girona

Tot va començar un divendres de desembre de l'any 2014. Unes famílies de Beuda animaren els seus fills per fer el pessebre col·lectiu. El dia 21 d'enguany, aquests petits pessebristes s'han reunit amb llurs famílies en el restaurant El Claustre de Palera. Cantaven i escoltaven amb atenció com el Sr. Cuadrat els explicava un conte de Nadal. També els va entregar un pessebre amb dibuixos retallables per pintar. Cada nen/a ja té pensat on el col·locarà dins la seva llar. Se'ls veia contents.

Cada vegada són més les persones d'aquest municipi que hi col·laboren. Estan ben organitzats. Quan necessiten material s'envien missatges pel telèfon mòbil i el reben d'immediat. És un treball més que cooperatiu ja que fomenta la germanor. Entrant al temple a mà dreta, mn. Miquel vol que ens fixem en l'esdeveniment central: una cova natural amb la família de Natzaret, envoltada de natura, amb una reproducció del Salt del Brull. A l'esquerra hi ha dos diorames del Sr. Lagares de Besalú, que són una meravella. Tot seguit podem veure els del Sr. Vázquez de Girona, amb figures fetes per ell i els del Sr. Novich de la Cellera, amb poesies de Joan Maragall en català antic. Segueix el de «la colla del si no fos». Al fons –dins d'un pa de pagès– hi ha el del Sr. Cervera de Banyoles.

Cada any, el dissabte abans de Nadal, el bisbe de Girona celebra l'acció de gràcies amb els infants i s'inaugura el pessebre. Fa dos anys deia als nens/es l'oració de sant Efren: «fes Senyor que jo et conegui, que si et conec t'estimaré i si t'estimo et seguiré».