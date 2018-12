El consell de ministres a Barcelona

No tinc criteri. Exposaré els meus dubtes. On han quedat tants fulls de ruta? De fet eren tots falsos, perquè cal saber que no n'hi ha, no n'hi pot haver. De fet Walter Benjamin va escriure fa molt de temps «quan actuem anem clarament per davant del nostre coneixement». És a dir no tenim ni punyetera idea d'on anem.

Avui hi haurà la reunió del consell de ministres d'Espanya a Barcelona. No tinc una opinió formada sobre la idoneïtat i la significació d'aquesta reunió. Uns afirmen que és un gest. N'estic fins al capdamunt dels gestos d'uns i altres. Potser que fem política de veritat. Un gest polític real seria que Pedro Sánchez afirmés a Barcelona que l'endemà de la dura sentència del TS, que tenen redactada des de fa un any, sobre els republicans catalans publicarà al BOE un indult. Alguns diuen que això no pot fer-ho el PSOE perquè seria un suïcidi. Crec que és a l'inrevés. Si Pedro Sánchez fa cas a Emiliano García-Page, president de Castella-la Manxa, i Javier Lambán, d'Arag, guanyarà Vox segur. Són tan curts i han llegit tan poc que no saben que si jugues a camp contrari normalment guanya l'adversari.

Els republicans convoquen tota mena de coses avui. No tinc clar què cal fer. Un govern de PP, Cs i Vox seria millor? Alguns creuen que com pitjor millor. No ho crec, normalment quan pitjor, pitjor per a tothom. Tinc clar que si hi ha avançament electoral i hi ha una coalició d'aquests tres partits ens aplicaran un 155 perpetu i els nostres dirigents polítics empresonats s'hi estaran molts anys. Ara bé, també és clar que el lògic és que si un partit va recolzar l'aplicació del 155 tingui una contestació al carrer. És veritat també que la diferència entre que governi la dreta o l'esquerra a Espanya no pot ser que uns ens enviïn 10.000 piolins i els altres només 1.000. També em sembla que el govern de la Generalitat hauria de negociar els pressupostos amb l'estat de tal manera que es puguin revertir la major part de retallades que va fer el govern dels millors d' Artur Mas. No es pot dir als catalans que han d'esperar a la independència quan no sabem quants anys es trigarà a arribar-hi. Mentrestant, com deia John Maynard Keynes, a llarg termini tots serem morts. També és cert que hi ha una punta de supèrbia del Govern central per fer un consell a Barcelona quan no feia cap falta. És en part una prova d'autoritat, i no fa cap falta. L'1-O del 2017 ja vam tenir una prova d'autoritat notable.

En fi, són temps turbulents. Anem veient que el rostre del monstre es va dibuixant en forma de Josemari Aznar, quan afirma que el PSOE no és constitucionalista, que en canvi Vox sí que ho és i que Podem és antisistema. Avantsala de la il·legalització dels dos partits. Dos minuts després d'il·legalitzar l'independentisme. I que ho digui un presumpte senyor que va lluitar contra els antifranquistes que volien la llibertat té delicte.