La balança del relat

Un dels errors més importants del PP de Mariano Rajoy en el procés va ser no donar-li importància fins que s'havia fet tan gran que ja era impossible intentar una solució. Així, quan Artur Mas el 2012 el va anar a veure per negociar un nou pacte fiscal per a Catalunya (malgrat que tots dos havien escrit el resultat de la reunió abans d'iniciar-la), Rajoy va deixar el protagonisme a Mas a l'hora d'explicar públicament com havia anat la trobada. Va ser el primer indicador de la deixadesa del líder popular en aquest afer i la primera oportunitat (aprofitada) de l'ara expresident de la Generalitat de manar en el relat. Mas ja havia preparat una roda de premsa a la seu del govern català a Madrid, mentre l'executiu espanyol no va dir ni piu. Pedro Sánchez té molt clar que no vol caure en el mateix error i intenta guanyar, o almenys equilibrar, el relat. La trobada/cimera de dijous i el Consell de Ministres de divendres n'han estat exemples clars. El govern Sánchez en cap moment ha deixat el control de la informació en mans de Quim Torra o Carles Puigdemont i diria que la maquinària propagandística de l'independentisme ha mostrat els primers símptomes de debilitat. Evidentment no hi ha guanyadors ni perdedors, o en tot cas dependrà dels ulls de cada analista, però ara la balança no està decantada.