Conviure amb el monstre

Fa 40 anys que la Xina es va treure el coll Mao, calculo que quan es va posar de moda entre els joves espanyols. El que va de Deng Xiaoping a Xi Jinping en la política de Reforma i Obertura és un procés uniformement accelerat de riquesa i repartiment que ha portat la Xina a ser la primera economia mundial, ja que els seus pobres han baixat del 66,6 al 0,7 %.

En els vuitanta encara es presentava els xinesos com a negociadors trastornats i mil·lenàriament deslleials que portaven els executius nord-americans al suïcidi o la bogeria. No hi ha dades de morts entre llavors i l'actual trànsit incessant i quilomètric de contenidors per carretera, tren i vaixell. O mentien els vells teletips o les cultures van descobrir com entendre.

Com a productor, la Xina és dissuasori: si ho fan ells, no ho facis tu. Com a competidor, excloent. En produir més barat que ningú, qualsevol indústria que no vagi al capdavant en la innovació i la competitivitat basada en la tecnologia de seguida passarà a tenir els empleats que més cobren i menys treballen.

La Xina és corrupta en el seu comunisme i en el seu capitalisme i, 40 anys després, l'esguerro al qual Occident abraça és una barreja eficaç i ferotge de planificació i mercat, d'enormitat i desdeny pels drets humans, el desenvolupament sostenible i la democràcia.

El dúmping (vendre un producte per sota del seu preu o del seu cost per eliminar competidors) es retreu a la Xina en termes econòmics, laborals, ecològics, socials i democràtics. La Xina funciona econòmicament molt bé sense democràcia des del costat contrari a l'ultraliberalisme, que va de mort en règims autoritaris. La democràcia també està emparedada entre la Xina i Chicago.