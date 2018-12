Drakonia bé mereix una disculpa

Drakonia és una de les companyies de teatre i lluita escènica més populars de l'estat i de bona part d'Europa, amb més de deu anys d'experiència a les espatlles en la creació i recreació de tota mena d'espectacles temàtics, sobretot romans i medievals. En aquesta línia, destaquen les curses de quàdrigues i els tornejos de cavalls, que gaudeixen d'una gran acollida entre el públic que els coneix o encara avui els descobreix. Però Drakonia és, sobretot, un grup artístic i humà que viu amb una passió i professionalitat insuperables els xous en què es veuen immersos, siguin propis o col·laborant en els dels altres amb el seu savoir faire. El meu primer contacte amb la companyia va ser fa més d'una dècada, quan vaig conèixer en Cesc Martinell, un dels seus líders, al Festival de Cinema de Girona, a la presentació del filmet drakonià Genet negre. Per a un servidor, que justament començava a idear els seus primers curts, aquella petita gran producció va ser un innegable punt de referència. Anys més tard, fent birres mentre departia sobre temes friquis amb un amic al mític bar Cervenecia de Figueres, vaig conèixer de casualitat l'altre anima mater del grup, la Mireia Blasco, creadora optimista i lluitadora com poques, amb qui tot i compartir anyada, m'empetiteix només de veure tots els actes culturals en què s'involucra convençuda i desinteressada. De fet, són múltiples els projectes en què jo mateix m'he beneficiat de la seva inestimable ajuda, sobretot per a la filmació d'infinitat de petites o més grans produccions fílmiques, entre elles Sant Martí o la recent El sabater d'Ordis, adaptació lliure del popular poemari de Carles Fages de Climent.

Fa un parell de setmanes vaig donar suport a una iniciativa que demana, a Figueres, unes cavalcades lliures d'animals. La meva paraula volia denunciar, des d'una òptica genèrica, la vigència a la ciutat d'un acte demodé pel missatge religiós i anacrònic implícit, i per extensió al fet d'arrossegar els animals a aquest esperpent. En cap cas pretenia associar-la ni al disseny artístic ni molt menys al maltractament animal per part dels organitzadors, com es podria haver entès erròniament. Vull aclarir-ho perquè fa temps que conec els drakonians, incansables dinamitzadors culturals que per sobre de tot estimen, respecten i sempre han tingut un tracte exquisit amb els animals, els humans i els altres que aquí ens interessen. Per tot això, si s'ha d'entonar una disculpa, es fa; de gent autèntica i respectable al nostre voltant n'hi ha poca i, si no sabem assumir o aclarir els malentesos quan ens sacsegen, un gatet mor en algun indret. Demandar avui segons quins espectacles sense animals és lícit i, depèn de com, necessari, ho reitero, però fer-ho posant tothom al mateix sac, sense matisos, sense depurar tesis desmesurades o orfes de sentit comú, tampoc beneficia ningú. I menys a la causa, per molt noble que aquesta pugui ser.