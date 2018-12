El Nadal, abans que res, és una feinada immensa. A taula es multipliquen els plats i les cadires, i no és el mateix cuinar per a dos que cuinar per a deu, o per a vint, depèn de les dimensions de cada tropa, per dir-ho d'alguna manera. Més enllà de les hores de cuina, gens menyspreables, hi ha el tema del servei. O sigui, que no hi ha servei. Els amfitrions passen l'àpat entrant i sortint de la cuina, obrint ampolles, traient safates, reescalfant menges, fent cafeteres, tallant torrons, rentant plats i desant copes. Les sobretaules adquireixen una dimensió monstruosa. S'allargassen fins a l'eternitat i els amfitrions no poden sinó esperar pacientment i anar donant conversa, perquè hi ha una cosa clara: ells no poden marxar. Les neules rodolen de banda a banda de la tarda amb parsimònia. El cava deixa de fer bombolles i sempre sempre hi ha un moment que cau una copa i escampa una taca vinosa per les tovalles.

A les sobretaules hi haurà moments de tota mena. Es parlarà del menjar, que sol ser bo, extraordinari. Ens tornaran al cap aquells que ens han deixat els dotze mesos que fa del Nadal anterior o els dotze anys abans, o vés a saber. Uns en parlaran bé i d'altres, no tant, perquè en aquesta cosa fràgil de les relacions humanes la perfecció no existeix i la puresa acaba escurada al final d'un plat. Són sobretaules amb ombres que ens ronden. Avançat l'àpat, sortirà el tema del tema. Direm les mateixes coses de sempre, ara amb una mica més d'experiència, i passarà pel nostre cervell, com una alenada, la imatge dels nostres exiliats i la dels presos polítics i ens confondrà per uns moments. També per un moment tindrem tots els nadals viscuts enfilats en una garlanda com si fossin boles de vidre. Poden fer cabal de la importància que té tot plegat. Que hi tornem a ser i que aquests homes i aquestes dones també hi siguin.