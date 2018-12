Em pica la pell, segons el metge per culpa de la calefacció, que resseca una barbaritat. Però m'ho havia dit abans un sabater al qual vaig anar a consultar sobre el deteriorament dels meus mocassins gairebé nous:

– Vostè els ha d'aplicar una crema hidratant. A Madrid, dins de les cases, l'ambient és molt sec.

Crema hidratant per a les sabates, mai se m'hauria ocorregut. La pell és l'òrgan més gran del cos, el que més ocupa, el que més pesa. Si me la pogués treure, com l'abric, no cabria, ni tan sols ben doblegada, en cap dels calaixos del meu armari encastat: tenen tots molt poca profunditat. Ara vaig al metro, rabiant per culpa de l'etiqueta de la camisa, que excita una zona de l'esquena a la qual em costa arribar per rascar-me. La vida està plena de petits successos dermatològics, de petits successos renals, de petits successos hepàtics. D'un temps ençà no puc fer servir mitjons llargs perquè em produeixen una pruïja insuportable al turmell (perdó per la utilització de pruïja, és per no repetir picor).

Vaig al metro, dic, observant les pells dels meus contemporanis (i contemporànies: el genèric no arriba). Són totes iguals i totes diferents, en part perquè viatjo en una línia amb molta diversitat ètnica. Quina gran riquesa cutània, penso. En això, se m'acosta un conegut a qui fa anys que no veig. Li dono la mà conscient que li estic oferint part de la meva pell al temps de valorar la seva, que em resulta una mica aspra, com si l'hagués introduït en una galleda de cendres. Em venen a la memòria les cendres dels meus pares, els quals vam incinerar el seu dia. Les vaig acariciar, per curiositat, i em va desagradar el seu acte. La pell de la meva mare era molt suau, però. Però allà no hi havia pell, és clar: a determinada temperatura s'evapora, com l'aigua.

Tinc des de fa mil anys una col·lecció d'Obres Completes de diversos autors enquadernades en pell. M'acosto a comprovar el seu estat i sembla que tenen sarna, no sé, o lepra, pobres. Hauria d'haver-les aplicat amb periodicitat una llet reparadora, una crema hidratant. ¿Els picarà la pell a aquests volums com a mi els turmells? Tot són preguntes.