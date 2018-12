He vist el vídeo en què Josep Bou Vila (PP) presenta candidatura a l'Ajuntament de Barcelona. Recita (i els ha de llegir) els seus dotze cognoms catalans. Després s'esgargamella i crida «¡yo soy catalán!». I tot seguit enfila un saltiri de símbols nacionals, per fer entendre que un es pot sentir espanyol i català. Les quatre barres al cor, el pessebre, fer cagar el tió, la dansa més bella de totes les danses que es fan i es desfan (la sardana) i, finalment, canta El noi de la mare. Tot això ho diu en castellà, és clar, llevat de la lletra de la cançó, que és de Nadal o de bressol segons l'avinentesa.

Estic tan o més estupefacte que Andrea Levy. Mentre Bou Vila gesticula i xiscla, ella se'l mira amb la cara que posem quan som davant d'un friqui desfermat. Si no fos que l'acte era de debò, oficial, diríem que la posada en escena frega les astracanades del Polònia. Histriònic, sobreactuat, patètic, hi ha moments que penses, ara, ara se sabrà que és un gag. Però no és cap gag. Pablo Casado, que també fa una cara, entre la sorpresa i la desesperació, l'aplaudeix.

Legionari, militant ultradretà (Fuerza Nueva), vinculat a Somatemps (col·lectiu que reivindica la hispanitat de Catalunya, el president del qual penjava vídeos d'enaltiment al feixisme), Josep Bou Vila acaba la presentació amb to triomfal, fent retrunyir la sala amb l'última frase de la primera estrofa d'El noi de la mare: «panses i figues i mel i mató!». El públic pica de mans. Sembla estrany que una frase tan inofensiva, en tots els sentits, pugui enardir els assistents d'aquesta manera.

Estic desconcertat. Bou Vila enarbora una simbologia que se'm fa una mica estranya. Perquè la vincula al ser català des d'un punt de vista essencialista, ètnic, i alguna cosa em diu que per aquí la vessa. En efecte, el pessebre i fer cagar el tió poso la mà al foc que són tradicions practicades per més de la meitat dels catalans, però amb la resta de símbols no ho tinc tan clar. Llevat de les quatre barres, que potser més d'un sent l'espurna de la pertinença quan les veu, ni que sigui al braçalet de capità del Barça, la sardana i El noi de la mare no em semblen grans símbols de la catalanor, entesa, aquesta, com un sentiment d'identitat.

Fins on arriba el meu modestíssim coneixement del país, al si del sardanisme el relleu generacional no és espectacular. I si passem a El noi de la mare, em jugo alguna cosa que sis o set de cada deu catalans no en saben la lletra, ni la tonada ni tan sols l'existència. Proporció que, segons la zona del país, segur que s'eleva a deu de cada deu.

Josep Bou Vila també m'ha despertat la inspiració. He començat a escriure un conte en què el protagonista un bon dia es lleva convertit en una figura de fang, arraulida, amb barretina i tot allò.