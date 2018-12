L'obra que presenta Jordi Amagat, les Planes (1956), a la sala Valvi, conté una sorpresa. Treballa la línia, la línia que durant èpoques del segle passat gairebé era prohibida. Aneu a saber qui se'n recorda d'aquestes qüestions al segle vint-i-u. Baralla d'estils. Lluita per dominar el que era modern i el que estava proscrit. Amagat no tan sols mostra les línies i els objectes, impressions o temes resseguis, sinó que en fa bandera. A partir d'aquí ensenya un món estable. És aparença, se'n sap servir de les imatges equilibrades per, amb saviesa, decantar una visió del món que no és necessariament amable. Una realitat plena de monstres. La vida que roman sota la pintura. El gust per la pinzellada acurada i la composició seductora i equilibrada. L'equilibri de l'autor. És atrevit perquè desmunta, sense fer servir cap geometria clàssica, la lògica de l'ordre. Crea el seu i el defensa. Proposa un ordre entenedor i alhora, fabulosament desordenat. L'ànima és la corba i els esperits insinuats. Contrallums. Visions i perfils. I sempre una profunditat de camp abassegadora, sovint, fixada en un detall. En algunes pintures, l'Amagat, impressiona un món escultòric. Erotisme de pedra. Les escultures que mostra l'exposició són fàl·liques i amb arestes, no hi ha sensualitat sinó una espècie de contraposició amb la pintura. L'ànima de l'autor dividida en dues percepcions. L'abans i l'ara. Amagat és un autor que paga la pena seguir perquè, per una banda, ofereix el treball d'anys a l'hora de perfilar un estil pictòric i també, per l'altra, l'escultor que sorprèn perquè fa servir imatges inquietants. D'antiga ciència ficció i projectades amb severitat al segle actual. No us el perdeu.