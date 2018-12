Monopoli televisiu

El gran José María García, un periodista que va marcar una època, va popularitzar fa molts anys una falca: «Televisión española, la mejor televisión de España». Era una crítica sarcàstica a l'únic canal de televisió que hi havia en aquells moments a tot l'Estat. Ara podríem dir «TV3, la millor televisió de Catalunya». Mentre que a la resta d'Espanya existeixen des de fa més de dues dècades diversos canals que competeixen, com succeeix a les democràcies occidentals, a Catalunya només n'hi ha un en règim de monopoli. Bé, formalment, existeix encara 8TV, del Grup Godó, però aquesta setmana ha tancat l'últim espai informatiu, i mitjanament televisiu, que li quedava. A partir d'ara, només emetrà pel·lícules de l'any de la picor i programes enllaunats, més resclosits que actuals. Entre 2015 i 2017, el grup Mediaset, propietari de Telecinco i Cuatro, va provar una incursió a l'espai televisiu català adquirint el 40% de les accions de 8TV. En dos anys, el grup italià en va tenir prou per comprovar que a Catalunya la televisió només tenia cabuda per al monopoli de TV3.

8TV mai no ha pogut competir amb TV3, però almenys era una alternativa en dies com el passat 1 d'octubre: mentre TV3 informava de flors i violes, 8TV mantenia connexions en directe en l'intent d'assalt dels CDRs al Parlament i en els atacs a la comissaria de policia de Via Laietana. Divendres, el Telenotícies Migdia de TV3 va tardar 18 minuts a informar dels disturbis a Barcelona i 35 dels talls de carreteres al territori català: que els fets no contradiguin que a Catalunya no s'ha tirat ni un paper a terra. És la hipoteca d'haver convertit una televisió pública en un òrgan de propaganda, però aquest és un altre tema.

Durant uns anys, 8TV havia aixecat la poteta primer amb un programa d'entreteniment (l'Arucitys, d'Alfons Arús) i més tard amb un magazín informatiu als vespres (8 al Dia, amb Josep Cuní). Cuní, ara feliçment recuperat per la Cadena SER, va marxar el juny de 2017, senzillament perquè 8TV no podia pagar els seus serveis, i Alfons Arús es va acomiadar el passat juny després de setze anys, pel mateix motiu. La televisió del Grup Godó ha intentat mantenir el magazín nocturn després de la marxa de Josep Cuní, però divendres va abaixar definitivament la persiana. El pressupost limitat d'una empresa privada no permet competir contra un transatlàntic que viu del pressupost públic, amb una desorbitada plantilla de més de 2.000 empleats i amb uns salaris desconeguts al sector privat.

Un dels pocs impossibles que hi ha en aquest món és crear un canal de televisió català per competir amb TV3. No hi ha empresa privada capaç de fer-ho. És una estructura d'Estat i com a tal se la finança. Des que el 2007 el govern tripartit va aprovar una aportació extraordinària de 1.046 milions d'euros per eixugar el dèficit, «la millor televisió de Catalunya» ha rebut més de 4.300 milions d'euros (gairebé 700.000 milions de les antigues pessetes) de diners públics. Qui s'atreveix a obrir un canal privat de televisió en aquestes condicions? Ningú. Aquest any, TV3 ha rebut 227 milions d'euros més una injecció extraordinària de 20,4 milions d'euros el mes de juny. Gairebé el mateix que el pressupost de tota la Conselleria de Cultura (259 milions d'euros) i infinitament més del que destina la Generalitat a la promoció de la llengua catalana (35,8 milions d'euros). Per què promoure la llengua catalana, invertir en serveis socials o millorar la sanitat quan es té el monopoli de la propaganda? Ja ho va dir un dia Francesc Homs, en una intervenció aclaridora: «TV3 és una prioritat com la sanitat, l'ensenyament o els serveis socials».