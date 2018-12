Nadal amb clars i obscurs

Nadal a casa nostra és festa grossa. Sens dubte és la diada més celebrada en el nostre entorn. Ho és per als que som creients i practicants, per als que creuen, però no practiquen, per als agnòstics i potser fins i tot per a alguns ateus. No es tracta només d'un dia festiu, sinó que parlem de festes nadalenques. El mes de juliol ja veiem qui anuncia la venda de participacions de la Loteria de Nadal. A les darreries de novembre ja s'il·luminen els carrers de l'àmbit comercial. Durant les quatre setmanes anteriors al dia de la Solemnitat, l'Església ens invita a preparar la festa amb la vivència de l'Advent. A mig desembre, els que ja no ho han fet abans, ens disposem a confeccionar el pessebre que ambientarà la nostra llar durant les festes. Els galls, capons i indiots estan sent ben alimentats abans del seu ineludible sacrifici. Algunes mestresses de casa, amb una clara visió econòmica, i amb raonable anticipació, ja omplen el congelador de peix i marisc, per evitar haver-lo de comprar a les vigílies a preus astronòmics. Molts dels qui viuen fora del seu lloc d'origen procuren ser-hi presents, d'acord amb la dita: «Per Nadal cada ovella al seu corral». Els temples on se celebra la Missa del Gall es veuen molt concorreguts. En el sopar o el dinar, segons el costum de cada família, la taula familiar es veurà molt plena. Potser passat el dia de la festa i no havent faltat a l'àpat familiar, per alguns serà el moment per fer una sortida, especialment a la muntanya per practicar l'esport d'hivern. Però els que ens quedem a casa seguirem encara vivint l'ambient festiu. Uns no faltaran a les representacions dels Pastorets, altres als concerts nadalencs, altres dedicaran unes hores, en el càlid ambient de la llar, a llegir el Poema de Nadal de Josep M. de Sagarra, o les obres poètiques d'altres autors que han tractat el gran misteri, ja siguin els clàssics com Verdaguer i Maragall, o els de qualsevol moment i estil, que són molts. També és el temps més indicat per meditar amb les primeres planes de l'evangeli de sant Lluc, on es troba el nucli principal de la celebració. Mentre esperem el canvi d'any i l'arribada dels Reis d'Orient. Tot això serà per a molts de nosaltres la celebració del Nadal; però no podem deixar de reconèixer que no tots els que voldrien celebrar d'aquesta manera el Nadal ho podran fer. Alguns serà un any o uns pocs anys que tindran aquesta mancança; però hi haurà qui no ha pogut celebrar mai el Nadal, tot i saber que altres, més afortunats, ho podem fer.

En el nostre país mateix vàrem viure tres Nadals sense celebracions externes. Només en la clandestinitat poguérem celebrar en certa manera, però amb una gran devoció, el nostre Nadal, com feien els primers cristians en les catacumbes. Aquí foren tres anys que ens semblaren inacabables; però hi ha països on han viscut i estan vivint anys i més anys sota el perill de les bombes, afectats per tota mena de privacions i anhelant una pau que no arriba mai. Nosaltres podem parlar d'abans de la guerra, de la guerra i de després de la guerra. Però en el nostre món hi ha generacions d'éssers humans com nosaltres que només poden parlar de la guerra durant la qual han nascut, estan vivint i molts hi moren. També hi ha qui de cap manera pot celebrar el Nadal i qui ho ha de fer en la clandestinitat i en les catacumbes. I de quina manera ho podran celebrar aquells que han hagut d'abandonar el seu país i no troben facilitats per ser degudament acollits entre nosaltres?

Aquí mateix, en el nostre mateix país, en la nostra ciutat i potser ben a prop de casa hi haurà persones que viuran aquestes festes amb tristesa, amb mancances, sense poder fer cap celebració. Famílies que recentment han perdut un dels seus éssers estimats. Taules del dinar de Nadal amb una cadira buida. Persones afectades per la malaltia. Aquells que cada dia tenen dificultats per posar un plat a taula i per llescar un tros de pa. Que no podran fer un dinar extraordinari, ja que ni arriben al que és ordinari i imprescindible per subsistir. Als sensesostre que veiem divagar pels nostres carrers, dormint en un banc del passeig o a l'entrada d'un edifici o en un caixer. Aquells que no tenen cap familiar que els acompanyi.

A fi que no faltin a la ciutadania els serveis necessaris per a la vida ordinària hi haurà persones que han de mantenir-se en el seu lloc de treball, potser fins i tot treballant amb més intensitat que en un dia ordinari. Aquells que atenen la nostra seguretat. Els que ens garanteixen que no faltin els serveis necessaris, com l'energia elèctrica que ens proporciona l'enllumenat, la calefacció o l'aigua. Els serveis sanitaris que no poden deixar l'atenció en els Hospitals, en les urgències, en atendre un possible naixement.

Molt trista és cada dia, però més en aquests diades, la situació dels que estan rere les reixes d'una presó. M'explicava un meu amic que va ser durant molts anys secretari de la Diputació de Girona, que abans d'entrar en l'Administració provincial havia exercit la judicatura. Un any, la vigília de Nadal es va veure en la precisió d'enviar un acusat a la presó. Com a jutge havia de complir i fer complir unes lleis que ell no havia pas disposat, però que eren les vigents i que l'hi obligaven. Ho va passar tan malament havent de prendre aquella decisió que va deixar la carrera judicial i es va passar a l'Administració local, on no li faltaren altres problemes, però no tan amargs com aquell que l'afectà com a jutge.

Hi ha moltes altres persones que viuran el Nadal lluny de la seva família i del seu país. Són aquells que amb un esperit altruista han deixat casa, família, interessos materials, per dedicar tota o part de la seva vida al servei dels més desvalguts del nostre món. Ja sigui en els ambients més depauperats del que anomenem primer món; però que només ho és per als més afortunats. I no per als que es troben dins les àmplies bosses de pobresa que existeixen en els països més rics. I els que s'han desplaçat a les zones del planeta on la pobresa hi és generalitzada. Sacerdots diocesans, dones i homes de vida consagrada, matrimonis, metges, enginyers i altres professionals que posen els seus coneixements i la seva tècnica al servei dels milers d'éssers humans que malviuen en els països subdesenvolupats, o en aquells que són víctimes del saqueig per part de les grans empreses que només busquen fabulosos enriquiments a costa de la misèria d'aquells que són espoliats. Aquests abnegats homes i dones, portats per un esperit evangèlic o per altruisme, o per una i altra cosa, tot i trobar-se lluny del seu àmbit original, sí que viuran en profunditat el Nadal; però sense lluminàries, sense el gall, els torrons i els vins escumosos. Amb el pessebre amb uns paisatges diferents al de casa nostra i unes figures amb unes característiques ben diferents a les del nostre pessebre; però amb una ànima que té tots els valors que potser molts no els volen reconèixer. El seu Nadal serà viscut amb menys tradició però sens dubte amb més profunditat.