Entre la reunió dels presidents i els disturbis

El breu comunicat conjunt emès després de la reunió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Quim Torra, remarca que els dos governs «malgrat que mantenen diferències notables sobre el seu origen, naturalesa o les seves vies de resolució, comparteixen, per damunt de tot, la seva aposta per un diàleg efectiu que vehiculi una proposta política que compti amb un ample suport de la societat catalana». I acaba fent una aposta pel diàleg: «Ambdós governs es comprometen a treballar per fer-lo possible». El comunicat és, certament, ambigu. Pot acontentar o descontentar a uns i altres, o tot el contrari, com s'ha comprovat amb les declaracions de diferents líders polítics. Però la situació política ha arribat a uns nivells de tensió que probablement és més recomanable aquesta aparent ambigüitat que no pas atiar més el foc, com pretenen alguns, tant a Catalunya com a la resta d'Espanya. Refer ponts és més complicat que destruir-los.

El fet que Pedro Sánchez i Quim Torra s'hagin reunit dues vegades l'últim mig any ja és un èxit tenint en compte el precedent de les gairebé inexistents relacions entre ambdós governs els últims sis anys. Han avançat en alguna cosa? No ho sabem, francament. De moment, s'ha produït un canvi de govern a Espanya amb el suport dels partits independentistes, ministres, consellers i altres càrrecs s'han reunit en nombroses ocasions, s'han tirat endavant temes importants de la gestió del dia a dia i no és descartable que en les pròximes setmanes tant el govern espanyol com el català puguin tirar endavant la necessària aprovació dels Pressupostos, gràcies a aquesta mútua cooperació. Cal ser prudents, però ambdós governs han obert una via de diàleg que no existia fa un any, o menys. Sempre amb el benentès de posicions dispars: el Govern català manté la seva aposta per la independència i l'espanyol es manté ferm amb la defensa de la Constitució i de l'Estatut. El millor missatge és que després d'uns dies de molta gesticulació sobre el format de la trobada, Sánchez i Torra s'han reunit i han compartit taula a l'acte de Foment del Treball.

Paral·lelament a aquesta aposta per cercar punts d'entesa, grups radicals, sota l'empara dels autoanomenats CDRs, van intentar col·lapsar l'activitat del país el divendres. Cert que tenen capacitat per tallar autopistes i carreteres durant hores, privant la llibertat de moviments de molts ciutadans, i també de crear disturbis a Barcelona, però la gent és molt més madura i no van aconseguir el seu propósit d'«aturar el país». Els únics perjudicats van ser milers de ciutadans que intentaven fer les seves activitats quotidianes. Aquesta setmana ha guanyat el diàleg. Una notícia esperançadora.