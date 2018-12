Resposta a una carta i nadala

Lluís Torner i Callicó girona

Tot i que no m'agrada mai parlar en primera persona, avui em cal fer-ho, per dos motius, en primer terme per respondre una carta al director en la qual se'm titlla de gironí il·lustre, amb motiu de les meves cartes; tot i agrair l'amabilitat del seu autor, en Francesc Garcia Carabellido, voldria dir-li que, a part de sentir-me afalagat, penso que exagera, de gironí sí, de cor, però això d'il·lustre és excessiu, no tinc pas prou mereixements, soc un ciutadà normal i corrent, un simple afeccionat a l'escriptura, i gironí empedreït, res més. De totes maneres moltes gràcies!

I com que a més em felicita el Nadal, aprofito per a dedicar a ell i a tots els gironins i gironines la meva nadala d'enguany, amb els millors desitjos, d'un Bon Nadal i un esperançador Any Nou,

Un Nadal pensarós:

De què ens serveixen, enguany, les llums,/ per celebrar les Festes del Nadal,/ si als ulls tenim aquesta mena de fum,/ que ens dificulta de mirar endalt./ És talment com una espessa boira,/ que ens ennuvola el pensament,/ tot impedint-nos de veure la Glòria,/ d'aquella nit de l'Estable de Betlem.// De què serveix, llavors, el missatge,/ de: Pau als Homes de Bona Voluntat,/ si la tristor que ens rosega l'ànima/ ens fa viure uns moments ben delicats?// Lamentem tenir persones tancades,/ i d'altres que s'han hagut d'exiliar,/ havent de passar les festes aïllades/ dels seus respectius entorns familiars.// Llavors preguntem, què és el que falla;/ si s'ha obrat, sempre, pacíficament,/ per què se'ns dona una mala fama,/ que no se'ns escau al nostre temperament?// És per això que estem pensarosos,/ i com que aquest sentiment ens fa mal,/ demanem s'aturin aquests malentesos ,/ atenent el missatge de Pau del Nadal./

Bon Nadal! Per a tothom.



Maduresa juvenil

Jesús Domingo Martínez Girona

Maduresa juvenil, semblen dos termes contraposats, incompatibles. Hi ha res més immadur que la joventut? Pregunta que ens sembla gairebé inevitable. En la nostra societat hedonista la tendència és l'egoisme, el jo i el de tenir per a mi. I, és clar, entre els joves sembla més notori. No obstant això, la meva experiència de tracte amb joves, especialment, professionals i universitaris, m'ha omplert d'alegria en tantes ocasions, perquè he conegut molts nois i noies ?potser més elles? d'un fons que ja voldrien alguns adults. La realitat demostra que no són termes contraposats i que també avui es donen a la nostra societat. Gràcies, joves madurs.



Una llum

en la foscor

M. Àngels Pagès Ventalló

Els carrers s'han tornat a il·luminar, dona gust passejar per la ciutat amb les botigues ben guarnides i amb una gran varietat de regals per complaure els gustos de tothom, pessebres de tota mena, arbres, estels... és evident que s'acosta Nadal, la festa de la il·lusió, de l'alegria, de la pau, de l'amor, però... el més important de tot: que celebrem el naixement de Jesús, el Nostre Salvador.

No es pot perdre la tradició popular de reunir la família al voltant de la taula per gaudir plegats d'un bon àpat amb molta pau als cors. Gaudir dels pessebres vivents que es representen a totes les contrades, fer cagar el tió amb els més petits i també amb els grans, cantar nadales, participar en les campanyes de solidaritat amb els més vulnerables... i sobretot que el bon humor, la serenor i la concòrdia estiguin presents en totes les llars.

Ara que estem a temps d'espera i de preparació com correspon a l'Advent. Tot i aquests temps convulsos que estem vivint i en què la solució no es veu per enlloc. No podem perdre l'esperança, hem de confiar que sortirem d'aquesta situació d'incertesa i que tornarem a ser un país capdavanter i model de bona convivència amb tothom. Tant de bo que l'estel que va guiar els pastors cap a la cova de Betlem on havia nascut Jesús sigui la llum que ens il·lumini en la foscor i ens mostri el camí millor per satisfer tots els nostres anhels.