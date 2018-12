Contractes temporals, ús i abús

En una societat en la qual es consagren les formes i s'aprecien les aparences és difícil lluitar per fer prevaldre el contingut o la realitat, la veritat o l'objectivitat. Massa gent es conforma amb les simples aparences i no es revolta contra la hipocresia o la falsedat. Lamentablement, aquesta realitat es dona en tots els àmbits de la vida de la nostra societat. Una cosa és el que es pensa i es comenta en privat, i una altra el que es sol dir públicament. Una cosa és el que es fa quan s'està a la vista de tothom i una altra molt diferent quan se sap que ningú t'observa. El temor a allò que diran, la covardia per afrontar la veritat, faciliten, sovint, la persistència de la hipocresia social. I per aquest camí, certament , no contribuirem a fer una societat més digna i justa.

En el terreny laboral, aquesta problemàtica entre formalitat i realitat està a l'ordre del dia, i des de fa molt temps. L'ús excessiu i l'abús de la contractació temporal és un clar exemple. La normativa és clara: els treballadors que en un període de 30 mesos hagin estat contractats durant un termini superior a 24 mesos, de forma continuada o sense continuïtat, pel mateix o diferent lloc de treball, en la mateixa empresa o grups d'empreses, per mitjà de dos o més contractes temporals, adquiriran la condició de treballadors fixes. I això fins i tot si la contractació s'ha fet per mitjà d'empresa de treball temporal, o per diferent modalitat contractual. No obstant això, encara hi ha molts empresaris que se salten olímpicament aquestes normes. I ho fan amb coneixement de causa, cometent frau de manera conscient. Sovint utilitzen diverses denominacions socials, i societats distintes, per tal de no deixar prova que el treballador o treballadora ha estat sempre prestant serveis per a una única empresa. I això malgrat que les circumstàncies no s'hagin modificat des del principi: ni el lloc de treball, ni les funcions, ni els que li donen les ordres, ni les condicions retributives, etc.

La por, la insolidaritat i la situació del mercat laboral contribueixen a què situacions il·legals es puguin mantenir. I l'ús excessiu i l'abús antisocial de la contractació temporal és un clar exemple que caldria combatre amb fermesa. En aquest sentit seria d'agrair que les persones sotmeses a aquestes circumstàncies trobessin l'ajut de companys i la protecció dels organismes públics, com la Inspecció de Treball, per tal de reclamar els seus drets i fer complir la legalitat. I cal dir que l'abús de la contractació temporal no només és propi de les empreses privades, sinó també d'organismes i administracions públiques. Caldrà fer molt de camí per arraconar la hipocresia i les aparences, si realment volem una societat més digna i justa.

Però malgrat els problemes, cal seguir endavant, i amb motiu de les festes de Nadal i del nou any, renovar projectes i il·lusions, personalment i col·lectivament. A totes i a tots els lectors us desitjo un Nadal solidari i en família, i un nou any on es compleixin els vostres millors desitjos, amb pau, salut i prosperitat per a totes les persones.