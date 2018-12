El Consell de Ministres celebrat el divendres 7 de desembre va aprovar el Reial decret llei «de mesures urgents per a l'impuls de la competitivitat econòmica en el sector de la indústria i el comerç a Espanya». La seva publicació, amb el número 20/2018, i l'entrada en vigor es va produir l'endemà, el dia 8.

La preocupació per la reforma del contracte de relleu per potenciar el seu ús en el sector de l'automoció s'havia manifestat mesos abans, durant el mandat del govern de Mariano Rajoy, amb la presentació el 3 de març de 2017 d'una proposició no de llei per part del grup mixt (el diputat del PDeCAT, Francesc Homs), en la qual es recollien les peticions formulades pel Fòrum de Diàleg Social del Sector d'Automoció. La proposició va ser aprovada un any més tard, el 25 d'abril amb modificacions transaccionades, de tal manera que va quedar referida únicament al sector de l'automoció, acordant-se que el govern traslladaria al diàleg social «la necessitat de potenciar i rellançar l'ús del contracte de relleu amb les modificacions normatives adequades que hauran d'acordar amb els agents socials».

La reforma del contracte de relleu ja havia estat pactada pels agents socials amb l'anterior govern, i s'havia concretat en el Pla de xoc per l'ocupació juvenil subscrit el 28 de setembre de 2017 per les organitzacions empresarials i sindicals més representatives a la catorzena reunió de la taula de diàleg social, que hagués pogut veure la llum pública, convertit en norma, en un Reial decret llei que finalment, pel que fa a les mesures acordades de reforma de la normativa contractual, no es va produir. Cal assenyalar que el pacte feia menció expressa a la introducció d'una nova modalitat de jubilació parcial, que aniria de la mà amb la subscripció d'un contracte de relleu, i en la redacció era perceptible l'acolliment de les peticions formulades pel sector d'automoció, un dels que més ha utilitzat aquesta modalitat contractual. Només cal recordar que ja el 2008 l'Observatori Industrial del sector de fabricants d'automòbils i camions va elaborar un informe sobre això, en el qual concloïa que el contracte de relleu «és una figura contractual que afavoreix la creació d'ocupació i el rejoveniment de les plantilles», i que el percentatge d'utilització en el sector «se situa al voltant del 5% del total de contractes, percentatge bastant superior al registrat en el total de la indústria manufacturera –1,13%– o de l'economia –0,19 %–. Així mateix, més de la meitat de les empreses del sector utilitzen aquesta figura o estan plantejant-se fer-la servir». Entre les recomanacions s'incloïen les d'impulsar «l'extensió de l'ús del contracte de relleu a totes les empreses del sector, com a instrument eficaç per al rejoveniment de les plantilles», i «fomentar la inclusió en els convenis col·lectius de clàusules relatives a la utilització a l'empresa del contracte de relleu».

Molt més proper en el temps, març de 2016, trobem les propostes formulades pel Fòrum de Diàleg del Sector d'Automoció (integrat per les patronals Anfac i Sernauto, i els sindicats MCA-UGT i CCOO Indústria), en què es demanava una «reforma urgent» de la regulació normativa d'aquesta modalitat contractual. A la nota publicada el 18 de març de 2016 s'afirmava que: «Aquesta modalitat contractual és clau per al rejoveniment de les plantilles i un jaciment d'ocupació per a un dels principals grups de població afectats per l'atur: els joves. En l'actualitat, en les factories espanyoles d'automoció, el 22% dels treballadors que componen la mà d'obra directa, unes 11.600 persones, tenen 50 anys o més, representant els majors de 55 anys gairebé el 53% d'ells», així com també que «el contracte de relleu, element fonamental per a la competitivitat de les empreses, facilita una via de transmissió de coneixements dels treballadors que estan arribant al final de la seva vida professional i al mateix temps, constitueix una oportunitat d'entrada al món laboral per molts joves. És un instrument clar de creació d'ocupació, no només per a l'automòbil, sinó per a tota la indústria». També es van aportar les dades del fet que «el 80% dels fabricants de vehicles instal·lats a Espanya utilitza aquesta eina de creació d'ocupació. ... Un total de 6.000 llocs de treball estan vinculats a aquesta tipologia de contractació, és a dir, el 9% de les plantilles de les factories de vehicles».

També trobem la petició de modificació de la normativa vigent fins al 7 de desembre al IV Acord per a l'Ocupació i la Negociació Col·lectiva, subscrit el 5 de juliol per CEOE i Cepyme, per part empresarial i CCOO i UGT per part sindical, en què s'inclou un annex d'«acords assolits en l'àmbit bipartit que han de ser desenvolupats en l'àmbit tripartit amb el govern d'Espanya» (si no hi ha voluntat política, quedarien en mera petició), en el qual s'inclou la posició comuna dels subjectes signants de l'AENC de negociar amb el govern «la necessitat de recuperar el contracte de relleu en les condicions de la seva posada en marxa com a element essencial per al trasllat de coneixement, rejoveniment de les plantilles, millora de productivitat de les empreses i creació d'ocupació en condicions d'estabilitat».

En total, el contracte de relleu es modifica de forma concreta i específica per a empreses classificades com a indústria manufacturera, «aquella que es dedica exclusivament a la transformació de la matèria primera en béns finals de consum, llestos per a la seva comercialització directa o a través de distribuïdors que els aproximen als seus diversos públics de destinació», i a més es disposa que la contrapartida d'aquest, és a dir l'acolliment d'una persona ocupada a la jubilació parcial perquè pugui efectuar-se una nova contractació, no és aplicable a tot el personal sinó només a qui, a més de complir els altres requisits llistats en l'art. 1 del RDL, que afegeix un nou apartat 6 a la disposició transitòria quarta del Reial Decret Legislatiu 8/2015 de 30 d'octubre pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de Seguretat Social, realitzin directament funcions «que requereixin esforç físic o alt grau d'atenció en tasques de fabricació, elaboració o transformació, així com en les de muntatge, posada en funcionament, manteniment i reparació especialitzats de maquinària i equip industrial».