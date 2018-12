Aturi's i pensi

De vegades val la pena aturar-se un moment i veure on anem i si el que fem és realment el que volem. Ho dic perquè som de nou a Nadal i confesso que cada any m'agrada menys la manera com el celebrem. No per allò que el Nadal significa en la nostra tradició cristiana, que és una cosa que està molt bé, el que em molesta és la mercantilització excessiva de la data perquè en la meva opinió ens estem passant diversos pobles. Sembla que cal comprar i gastar i que si no es regala i no s'atipa un tiberi rere tiberi no celebra el Nadal, quan el veritable regal hauria de ser la disponibilitat per reunir-nos amb la gent que estimem i per gaudir d'estar plegats, que és una cosa que amb la globalització i la consegüent dispersió em sembla cada vegada més necessària. O sigui, regalar temps, companyia i afecte en lloc d'objectes.

Durant anys vaig viure en un país àrab i vaig poder constatar que durant el Ramadà és quan paradoxalment més mengen els musulmans, que dejunen -és cert- durant el dia, per posar-se a devorar desaforadament quan es posa el sol. I a nosaltres ens passa igual amb l'afany de comprar. El que sigui, el cas és consumir, una cosa que el comerç aprofita per desfer-se d'estocs no venuts i impulsa amb rebaixes temptadores que comencen amb les modes importades de Halloween i el Black Friday i duren fins a Reis. I tot això amenitzat amb músiques bandúrries i enganxoses i que es repeteixen a tot arreu. El resultat és que unes festes que eren entranyables s'han convertit en aclaparadores.

A mi en aquestes dates m'agafa per pensar en els que estan pitjor que jo, que són gairebé tots si s'analitza en termes globals, perquè, fixi-s'hi, si vostè té més de 2.220 euros pertany al 50% més ric de la humanitat i si té la sort de tenir-ne més de 70.000 està entre el 10% dels més rics del món mundial. Sí, ja sé que no arriba un a final de mes, que no és el mateix un euro aquí que cent ouguilles a Mauritània o 140.000 (sí, ha llegit bé) rials a l'Iran, i que és molt el que s'ha perdut en aquests últims anys de crisi en educació i sanitat, encara que també sigui cert que alguns dels seus problemes són creats pels mateixos polítics que haurien de resoldre'ls.

Avui la gent es mor literalment de gana en llocs com el Iemen, on, segons les Nacions Unides, la meitat de la població (14 milions de persones) es prepara per a la major crisi de gana dels últims cent anys, combinada -perquè res no falti- amb una epidèmia de còlera. Una situació molt pitjor que la que fa uns anys va viure Darfur, al Sudan. Les fotos de nens desnodrits i esquelètics que miren a la càmera sense comprendre, amb ulls de vell que semblen haver-ho vist ja tot i no esperar res, em posen els pèls de punta. Fa anys que en un campament de refugiats a l'Àfrica un pare va empènyer cap a mi la seva filla d'uns deu o dotze anys dient-me «emporta-te-la, senyor, perquè així menjarà». No ho he oblidat i com a pare penso en el drama que ha de ser haver d'arribar a dir alguna cosa així.

Per això animo qui em llegeixi a aturar-se un moment i mirar al voltant perquè segur que veuen algú que necessita el que s'anaven a gastar frívolament en qui ja ho té tot. O gairebé tot. Compte, no dic no regalar, dic no consumir per consumir. Pensin en els 25 milions de refugiats que hi ha al món (a més d'altres 40 milions de desplaçats interns, gent que ha hagut d'abandonar les seves llars), en ACNUR (Agència de les Nacions Unides per als Refugiats), que busca ajuda per a les dones maltractades per Boko Haram al Sahel (Níger, Camerun, Txad, Nigèria...), o a les fundacions de Lluita contra el Càncer o contra la Leucèmia (Josep Carreras), que segur que ja han ajudat algun familiar, o en Metges sense Fronteres o en Càritas, o en els sensesostre i en els immigrants que arriben a les nostres costes després de jugar-se la vida a la Mediterrània. Posi aquí el que li sembli, perquè hi ha molta necessitat al món per tant malbaratament com el que veiem aquests dies.

I sense voler semblar malastruc, pensi que un dia pot ser vostè qui ho necessiti. No fa encara un segle que espanyols morts de fred i amb els peus congelats creuaven, vençuts, els Pirineus per ser internats en camps de concentració francesos, o que 30 anys més tard despoblaven els seus pobles per anar-se'n a buscar a Alemanya una feina que aquí no trobaven. I anys abans havien anat a l'Argentina, Mèxic o Veneçuela. Van fer el mateix que avui intenten fer els sirians o els marroquins mentre els europeus no som capaços d'ordenar conjuntament aquesta immigració. No parlo de caritat sinó de justícia perquè amb el centre de gravetat econòmica del planeta desplaçant cap a la regió Indo-Pacífic, una Europa despoblada i envellida corre el risc de convertir-se en un pati del darrere amb declinant qualitat de vida.

Per això en aquestes dates, quan ens reunim en família i celebrem el Nadal, no seria dolent aturar-se un moment per pensar en com ho fem i en tots aquells que estan molt pitjor que nosaltres. I són molts.