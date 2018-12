Bots més llestos que els «influencers»

Una investigació basada en l'anàlisi de quatre milions de tuits publicats durant la votació de l'1 d'octubre de 2017 a Catalunya demostra que un terç de la participació sobre aquesta xarxa social no tenia origen humà, sinó que provenia de robots que intervenien amb l'objectiu de «reforçar el conflicte». Així s'afirma en un article publicat a Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America en què es destaca que els dispositius automàtics es van relacionar a Twitter principalment amb «humans influents dels dos grups: independentistes i constitucionalistes». O sigui, van enganyar aquells que suposadament més en saben. Els professors Emilio Ferrara, Massimo Stella i Manlio de Domenico, que van estudiar els missatges d'un milió d'usuaris, sostenen que els robots «van bombardejar els independentistes amb continguts violents» per «augmentar l'exposició a narracions negatives». Entre aquests internautes, els conceptes «llibertat» i «independència» van ser associats a «lluita», «vergonya», «dictadura» i «violència». Per enriquir els resultats de l'anàlisi de «sentiments i xarxes basats en dades», els científics van codificar manualment 2.413 missatges i van constatar que el material es va tornar «cada vegada més pessimista». Els robots van imitar «la tendència de les emocions», «van fomentar l'alarma i el terror» i els influencers s'ho van empassar.