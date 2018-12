Aeroport Barcelona Dalí

Carles Mallart girona

Dijous a la tarda em vaig alegrar que la reunió dels dos presidents, Pedro Sánchez del Govern espanyol i Quim Torra del Govern català, es resumís amb la paraula «diàleg» encara que de moment focin meres intencions febles. Renoi, l'endemà divendres llegeixo que de manera unilateral per part de Madrid, obviant qualsevol mena de diàleg, es treuen de la màniga el nom del molt respectable Josep Tarradellas que va morir ja fa bastants anys. Haver triat a Madrid fa temps el nom d'Adolfo Suarez i a Barcelona Josep Tarradellas em sembla desafortunat, per les raons que expressaré. El nom d'un aeroport és un tema capital i permetem l'expressió mundial/internacionl. Tot el respecte del món per als dos polítics esmentats als quals tinc una gran consideració i record. L'expresident Tarradellas va malviure exiliat a França i va mantenir ben alt el pavelló de la Generalitat de Catalunya a l'exili amb un retorn a Catalunya amb una gran dignitat, però un aeroport és una altra cosa. Tinc la impressió que qui ha triat el nom trepitja molt poc carrer. El nom ha d'ésser internacional i a casa nostra tenim tres marques molt potents que són Barcelona, Dalí, i Catalunya, per aquest ordre i puc entendre que aquesta última no agradi a Madrid però queden les altres dues molt potentes, conegudes i reconegudes a tot el món i que juntes tenen una força senzillament increïble: aeroport Barcelona Dalí, no sabria assenyalar quina altra marca podria superar a aquesta. Els noms sempre els hem de considerar un tema capital i més el més gran aeroport de casa nostra, aquest aeroport és un tema capital per la nostra gent. No tinc els números a mà pero les xifres són eloqüens, voregem els 50 milions de passatgers l'any. Quina llàstima que el diàleg no s'hagi estrenat des de Madrid en consensuar el nom de l'aeroport del Prat.

Estic trist, molt trist i amb aquest «diàleg dels absents» no anirem lluny i tanta falta que ens fa diàleg, diàleg i més diàleg. Si us plau facin el favor d'escoltar.



Criteri absolut i dominant

JOAN JANOHER I SADURNI forallac

Aquesta és la qüestió!! Com es poden jutjar uns fets ocorreguts a Catalunya, amb la llunyania de casa nostra? De fer-ho així demostren una clara omissió dels drets més fonamentals. Aquest judici que està al caure és una carrega judicial molt compromesa on es posaran de manifest totes les irregularitats de criteris inexistents, per la persecució política i com a bandera d'una causa injustificada. Es vol criminalitzar una acció per interessos desafortunats del govern popular, com a revenja, d'uns fets democràtics i contemplats de manera terrorista. Resulten desproporcionades les actituds preses. Confiem en veure la llum veritable.

Tenim un dilema prou greu damunt de la taula, al qual voldríem trobar la comprensió necessària, d'aquest trist episodi polític. Al què, malauradament, s'han empresonat innocents i defensors dels seus principis bàsics, com a representants catalans. Un fet únic, si tenim en compte el seu desenvolupament, per quant les imputacions són fictícies sense fonament de causa demostrada. Atès que els polítics no delinqueixen, defensen les seves ideologies. Raó més que lògica, dintre l'empar democràtic.

Llavors, per què hi ha actitud dominant dels poders fàctics? La sensatesa hauria de contemplar els judicis a Catalunya. I no a fora dels fets.