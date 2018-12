Finançament

Increïblement, la Loteria de Nadal no em va tocar tampoc aquest any. I això que portava combinacions numèriques absolutament lògiques la sola lectura de les quals en veu alta sonava a música celestial. El quatre mil nou-cents cinquanta-cinc, per exemple, un dodecasíl·lab perfecte, amb els seus dos hemistiquis, que donen ganes, més que de llegir-lo, de cantar-lo. El vaig comprar en una administració molt coneguda del centre de Madrid per consell de la meva mare morta. Vaig sentir la seva veu en passar pel costat de l'establiment:

– Juanjo, compra aquest número que veus a l'aparador, el quatre mil nou-cents cinquanta-cinc.

Vaig entrar a l'administració, és clar, i en vaig comprar cent euros. A més no em vaig atrevir, perquè ja m'havia gastat, víctima de diverses veus i senyals, tres-cents euros aquest any. Tots els anys rebo senyals, el problema és que el 99% són falses. La qüestió és com detectar la veritable. La veritable, potser, no la veus, perquè resulta insignificant. Uns dies abans del 22, per exemple, estava fregant una tassa per esmorzar quan, abans d'introduir el fregall, vaig veure que en el seu fons les restes del cafè havien dibuixat un 7. Em va fer gràcia, però no ho vaig interpretar com un senyal que havia de comprar dècims acabats en aquest número. Dissabte, quan van cantar la grossa, m'estirava els cabells. Com no vaig ser capaç d'endevinar-ho?

L'inconvenient d'anar buscant senyals és que en trobes, i en abundància, però la majoria no són autèntics. Són senyals fabricats, què sé jo, a la Xina, on hi ha les falses bosses de Loewe o les imitacions dels pantalons texans Levi's. Procedeixen de la Xina del meu cap, ja que tots tenim al cervell un falsificador d'il·lusions. La il·lusió d'aquest any, com la de tants i tantes, era que em toqués la grossa. I res, amics, ni el reintegrament, que n'hauria tingut prou per jugar-me'l sobretot en la del Nen. Estic preocupat amb l'assumpte aquest dels senyals i les veus. Em pregunto si hi haurà un mètode per distingir els genuïns dels aparents. Si el trobo, si dono amb aquest mètode, em forraré. Aquest és el somni amb el qual començo el 2019. Se m'ha trencat, per cert, el telèfon mòbil, senyal inequívoc que he d'adquirir-ne un altre. A veure si me'l financien.