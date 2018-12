Joan Salvat-Papasseit

Josep Lluís López Zurita Girona

No soc modest. Estic enamorat d'aquests ulls meus petits, però profunds, de tant que esguarden el lluny. I del meu front tan alt, que ho és de tant que pensa. No vull agrair res perquè no he tingut mestre. Jo no prometo res. Només camino mullant la ploma al cor, que és on es suca l'eina. Tampoc sé el que em proposo perquè el tenir un propòsit no és fer feina. Soc, com home de lletres, d'imaginació escassa, més aviat elemental; tot ho he vist o viscut. Peró em sé una aristocràcia d'esperit, que es pot alçar dels límits de la universitat que no m'aixoplugava.

Amo l'art i les obres inútils dels artistes, que donen consol als homes rics. Mai no he tingut fortuna ni la tindré. Però la joia és meva, perquè la sé sentir, professió de poeta que soc. Em planyo que la glòria no sigui una donzella que hom pugui estrènyer als braços.

Segons la predicció, la mort em prendrà amb foc, perquè un foc interior em consum. Ja no vull allistar-me sota de cap bandera. Són el ver distintiu de les grans opressions. Seré ara el glossador de la divina acràcia en la vida dels homes, que no senten desig d'una era millor.



Periodisme intel·ligent i irònic

Maria Salip Calvó Girona

n Voldria altra vegada felicitar el Sr. Albert Soler pels seus irònics, intel·ligents, valents i agosarats articles. El darrer, «Cuina de fireta», no té desperdici. És increïble veure com un expresident fugat (el qual ningu va votar, com el Sr. Sánchez), viu a cos de rei a Waterloo, fent grans tiberis mentre aquí altres polítics, creient en l'enganyos, perillós i caríssim «procés», s'han possat a fer vaga de fam dins la garjola. A mi els que de veritat en causen pena i tristesa són el milers de nens i persones que es moren de fam involuntàriament per falta de recursos.

Sr. Albert Soler, no perdi el seu estil irònic, valent i agosarat, per ridiculitzar el tristament famós procés. Trist, donat que en aquest nostre país s'hi està esmerçant massa temps i calés, donant l'esquena als problemes reals, que no virtuals, que estem patint els ciutadans.



El sentit del Nadal

Enric Barrull Casals GIRONA

Durant l'Audiència General celebrada el passat any, el papa Francesc es referia amb especial agudesa al sentit del Nadal, la festa que celebrem durant aquests dies. I ho feia recordant que «sense Jesús, no hi ha Nadal. Hi haurà una altra festa, va dir, però no el Nadal». El Papa analitzava un procés que, especialment a Europa, es viu de forma aguditzada: la «desnaturalització» del Nadal. Com va explicar el Papa, s'invoca amb freqüència un fals respecte davant qui no és cristià, que amaga la voluntat de marginar la fe, eliminant tota mena de referència al naixement de Jesús. Malauradament ho estem vivint aquests dies a casa nostra, no cal anar lluny per adonar-nos-en.



Jo no pactaria ni amb Unió ni amb Manel Toro

Marina Ramió Suñer Boadella i Les Escaules

Avui en aquest escrit parlaré sobre la política municipal a Figueres, i tot i que respecto la decisió de l'alcalde de tornar a admetre Unió al govern municipal, no la comparteixo, jo no pactaria mai amb qui fa dos anys enrere va intentar fer fora amb tots els mitjans possibles el partit del qual soc associada, i amb la Marta Felip he estat crítica, però amb el tema d'Unió Figueres, l'exalcaldessa va mantenir sempre en Manel Toro a ratlla, i en això l'aplaudeixo...

Què dir d'en Manel Toro, per mantenir la cadira seria capaç de tot, que segons es rumoreja el maig del 2019 anirà de la mà del PSC de Pere Casellas, per tant, de mà del 155, i és una persona que resta i no suma, ja que representa la Unió mes espanyolista i més rància que hi ha, jo no hauria pactat amb qui anirà de bracet de la gent que ens reprimeix...

Crec que l'alcalde, Jordi Masquef, aquí s'equivoca, i pactar amb en Manel Toro fa que regali vots gratis a ERC i Agnès Lladó de cara al maig de 2019. Cadascú és lliure i respecto la seva decisió, i vaig acabant l'article amb una frase: Val més sols que mal acompanyats... I en Manel Toro no és bona companyia, l'alcalde Masquef manaria millor amb cinc i sense cap més lligam que amb set i amb un personatge com en Manel Toro, el govern que fa el que sigui pel poder...