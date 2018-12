La telenovel·la del Procés

La punyeta del Procés ens hauria de fer rumiar sobre el tracte que donem a les opinions que es fan. Segons quines frases deixo anar en aquesta columna, el meu comptador d'amics a les xarxes socials se'n ressent. El binarisme s'ha instal·lat amb força a la major part de la societat: només hi ha dos bàndols, processistes i unionistes. Per tant, tot allò que no m'agradi, és de l'altre bàndol. En relaitat, hi ha més formes polítiques per resoldre la situació, des del federalisme fins a l'Estat associat, però no compten. I entre els unionistes, hi trobem els que voldrien anul·lar l'autonomia i els que la voldrien deixar tal i com està. El cas és que les crítiques més àcides contra el processisme han sorgit des de l'independentisme. Els independentistes han estat els primers i més persistents a denunciar la comèdia del Procés.

El Procés és una telenovel·la apta per a tots els públics que permet exercir el victimisme a canvi que res no canvïi. Quan el drama més gros a la vida és saber triar amb quin cotxe aniràs a comprar el pa, la revolució s'afebleix fins a l'extrem de centrar-se en foteses: que un Mosso ha dit idiota a un manifestant, que en Junqueras s'ha aprimat o, mira, m'han arrencat el llacet groc de la porta. Si l'objectiu real és la independència, cal anar per feina i amortitzar tots aquells que han posat pals a les rodes, encara que estiguin a la presó o en un xalet de luxe. Però l'objectiu real és fer un seguiment lacrimogen de les vides d'aquells que fan tripijocs amb el sentiment popular, ben bé com a les telenovel·les.

En general, té raó el lector que percep a la majoria dels mitjans una clara tendència a defensar una opció o una altra. Hi ha diaris on totes les opinions són idèntiques i només canvia la foto de qui s'atribueix el text. No és el cas del Diari de Girona on, per sort, hi ha opinadors de tots colors. En més de quatre anys en aquesta columna, mai no m'han dit què havia d'escriure i ni tan sols m'ho han suggerit. Els textos que han sortit del meu ordinador només han patit lleugeres correccions per una paraula mal accentuada o una coma fora de lloc. Cadascú es fa responsable de les seves opinions i la llibertat d'expressió és absoluta. Després ve el drama de saber defensar la tesi a les xarxes socials. La censura és a fora. És típic llegir algun exaltat que fa la relació Diari de Girona- Los Sitios i per això tots els que hi escriuen són falangistes. I es queden tan amples, contents de ser el neci que més crida. Tota aquesta comèdia ens hauria d'enfortir el sentit crític.