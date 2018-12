Els teus braços

Portava dies evitant-lo per discrepàncies polítiques. Un vespre, a l'entrada de l'Ajuntament, em va agafar dels braços amb força. «Ara em sentiràs!», em va cridar. «Em parlaràs per collons!» M'estrenyia els braços amb força. Li vaig demanar que s'aturés. «Deixa'm, si us plau». No em feia cas. «M'estàs fent mal», li vaig advertir. Però l'única sortida que em va quedar va ser marxar corrents.

El relat d'aquesta escena correspon a Sílvia Guillén, regidora d'Esquerra a Molins de Rei. És el fragment d'una carta molt més llarga en què converteix la trobada en un atac masclista que pel que es veu la va deixar no sé quantes nits horroritzada, plorant i sense poder dormir.

El protagonista, reforçat per desenes de testimonis, ha desmentit el to dramàtic del text, i ha dit que simplement li va agafar un braç i li va demanar que l'escoltés. La regidora ha anat canviat la seva versió dels fets, agreujant-los, fins arribar a l'extrem d'aquesta denúncia.

Quan jo em poso imbècil i no la vull atendre, moltes vegades la meva dona m'agafa pel braç i em diu el que vol dir-me en un to prou enèrgic perquè me'n faci al càrrec. No m'he sentit mai agredit. No m'he sentit mai qüestionat en la meva condició de mascle. Després dormo igual de malament que cada nit.

També de vegades la meva àvia m'escridassava i em deia coses molt grosses quan a final de mes el comptable li feia arribar la factura del meu consum de caviar. I jo no volia més llibertat, ni més masculinitat, ni més espais de dignitat, sinó que li passés aviat l'enrabiada i més caviar, molt més caviar. Porteu-me caviar!

No es pot banalitzar la violència –cap tipus de violència– amb comèdia feminista tan barata. Aquesta regidora vol passar per víctima d'una agressió que no ha existit –agafar algú pels braços per demanar que t'escolti no és ni pot ser una agressió– per treure'n el corresponent partit polític i derrotar per linxament a qui no li riu les gràcies. És brut, baix i mesquí.

Per respecte a les dones, als homes, a la política i a la llibertat, Esquerra hauria de denunciar aquest frau i deixar clar que el partit està tan compromès contra la violència que no pot permetre que algú en faci befa d'una manera tan repugnant.

Hem de defensar la integritat de tothom. Hem de protegir les víctimes sense distinció de gènere. També hem de defensar la veritat i alçar-nos contra els linxaments, que són els afusellaments de la nostra era, tal com la correcció política –amb el feminisme al capdavant– és la forma de totalitarisme que ens ha tocat viure.

Fins que les dones no es prenguin seriosament elles mateixes, es curin del ressentiment i acceptin que la seva condició no passa per competir amb la nostra; fins que no despertin de la fabulació que homes i dones som iguals, o el mateix, viuran en la més amarga frustració. Podran perjudicar-nos, podran linxar-nos, podran empresonar-nos per denúncies inventades, podran separar-nos dels nostres fills, però no només no obtindran cap guany perdurable sinó que forçaran l'oscil·lació de pendular cap a l'altra banda: Vox no neix del no-res.

L'home no és culpable per definició ni la dona neix víctima, tal com es pot comprovar en la clamorosa exageració d'aquesta carta. El feminisme s'ha anat tornant una fosca nit dels vidres trencats. Que n'hi hagi prou que una dona digui que l'has insultada –encara que sigui mentida– perquè els Mossos vinguin a detenir-te és minuciosament el mateix que marquin el teu comerç amb una estrella perquè els teus veïns no hi entrin mai més.