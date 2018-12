Un dels regals estrella d'aquests dies són els altaveus intel·ligents. Anomenar-los així és desdenyar molt la intel·ligència però, no obstant això, és un gadget electrònic tan singular com intrigant, que no sembla cridat a ser flor d'un dia. És una mena de majordom que amb la veu li pots demanar, ja quan esmorzes, quina és la teva agenda del dia, que et posi la teva ràdio preferida o un resum de notícies. També li pots ordenar que et llevi al matí a una determinada hora, que et recordi l'hora de les pastilles, que et posi una cançó d' Adrià Puntí, que et dicti una recepta a la cuina, que t'expliqui la guerra freda, que et posi els llums del menjador a una determinada intensitat, que enviï un missatge escrit o que et reservi un restaurant. I fa la mateixa companyia que un gos sense necessitat que et llepi la cara i sense haver de recollir excrements amb una bossa a la mà.

Davant de molta electrònica de consum supèrflua, a aquest majordom se li observa un futur interessant, encara que només sigui perquè es pot convertir en la nova manera d'escoltar la ràdio a casa o al cotxe, ja sense FM, a través de wifi, 4G o 5G. No faré cap futurible perquè totes les profecies tecnològiques solen fracassar estrepitosament.

Echo és l'altaveu d'Amazon i Alexa, l'assistent. És el més popular perquè aquesta empresa sap associar-se per tenir bons continguts i, sobretot, sap vendre. Indiscutiblement són els millors tenders del món. Però no és l'únic. Hi ha l'altaveu Google Home amb el seu assistent Ok Google i el HomePod d'Apple amb el seu assistent Siri. Cada un té les seves virtuts i defectes però tenen un denominador comú: cap parla català. I a diferència del passat, quan Catalunya tenia governs que governaven i es discutien, si calia, amb les majors americanes o amb les grans editorials, a l'actual govern no hi ha hagut cap moviment per parlar amb alguna d'aquestes multinacionals perquè el català sigui el primer idioma minoritari, per exemple, d'Alexa. Els partits del govern català han d'aprendre que poden continuar la seva guerra per monopolitzar el vot independentista sense que pel camí matin, entre altres coses, el català per la seva incapacitat d'observar el món i tenir idees.

Mentrestant:

– Alexa, ¿hablas catalán?

– « Me encantan los idiomas»... però per suposat cap d'ells el català.