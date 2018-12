S'agafa abans un mentider...

Lluís Torner i Callicó Girona

A molts del que ja tenim una edat, ben sovint, ens agrada recórrer a les dites i els refranys, en pensar que són fruit de la saviesa popular i, per consegüent, de l'experiència de la vida. El passat 23 de desembre, llegint les portades d'alguns diaris –la majoria de fora de Catalunya– amb referència als fets esdevinguts el passat dia 21 arrel de les manifestacions que varen tenir lloc, bàsicament a Barcelona, en protesta de la celebració, en aquesta ciutat, del Consell de Ministres, hem vist que es tergiversen de tal manera, que sembla mentida que no se n'adonin, que es veu d'una hora lluny, que el que diuen no és el que va succeir, sinó el que a ells els agradaria que hagués succeït; cosa que també és por dir de certs caps de diferents partits, que ni cal anomenar-los, perquè tots els tenim ben presents. És en aquest punt que acudint a les esmentades dites populars, se'ns n'acudeixen, entre altres, les següents: S'agafa més aviat un mentider, que un coix; les mentides acaben enverinant, els que les van escampant; o la rancúnia és un sentiment, que es torna contra el que la sent.

El que succeeix és que es va parlar tant que en passaria una de ben grossa, que enfront del fet que passés molt fluix –ben contràriament al que s'esperava– va defraudar aquells als quals els interessava, pels seus coneguts interessos.



Intel·lectuals i artistes demanen

la dimissió

de Quim Torra

JOSEP MARIA BOSCH GIRONA

Llegeixo al Diari de Girona del passat dia 20 que uns «intel·lectuals i artistes» demanen la dimissió del President de la Generalitat. És ben cert que Quim Torra –amb permís del President Montilla– és un President de la Generalitat dels més fluixets i que cadascú té dret a demanar «la lluna», si vol. Repasso la llista dels «intel·lectuals i artistes» i, a part de Javier Mariscal –un bon artista–, de Fernando Schwartz (conegut gràcies al seu germà) i de Marsé, els altres són perfectes desconeguts i només se'n salva Jiménez Villarejo degut a les seves ànsies de protagonisme€ Ja em diran on l'ubiquen€ d'intel·lectual no en té ben res i, d'artista, penso que tampoc, com no sigui un artista del protagonisme, però crec que aquesta especialitat artística, no existeix.

Sempre que veig una llista de persones que demanen quelcom per fer-se veure, els intento fer la «prova del cotó» que, en aquest cas, es d'una senzillesa extrema: vostès recorden que aquesta gent demanés, al seu dia, la dimissió d'Aznar per haver-nos involucrat en una guerra? Recorden que demanessin la de Rajoy, pel comportament incorrecte, incívic (quasi diríem que criminal) de les Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del estado l'1 d'octubre de 2017? Recorden que hagin mostrat la més mínima preocupació per l'ascens de l'extrema dreta a Espanya? Ni tan sols per la corrupció, ni per el «a por ellos», ni pel desastre econòmic i social dels tristament famosos «piolins», ni€ ni€ Llavors, l'actual «manifiesto» no té, absolutament, cap valor objectiu i la seva única justificació és donar-se una publicitat gratuïta que la societat no els ha donat.

Ja m'agradaria a mi que, en moltes de les circumstàncies negatives que hi ha hagut a Espanya als darrers anys, els «intel·lectuals i artistes» i, en particular els «de la ceja», s'haguessin deixat sentir.



Un arbre de Nadal diferent

Eulàlia Isabel Rodríguez Pitarque TORROELLA DE MONTGRÍ

El dia que l'estaven muntant els que passàvem al costat de la grua ens preguntàvem per què serien aquells ferros que vèiem pujar des de la vora del riu. D'un dia per l'altre ja s'hi podia veure un arbre metàl·lic sortint del riu. D'ençà llavors hem gaudit de l'espectable de llum i música que per a mi simbolitza l'arbre de la vida quan s'apropa cap d'any. La prova que agrada és la quantitat de gent que se'l queda contemplant de prop en ser a la vora i en allunyar-se es van aturant i girant per tornar-lo a veure.

És un arbre fet de canonades amb llum, vídeo i música del Festival Vibra a Girona. Posa't a l'entrada de Girona, sobre el riu Onyar, permet gaudir també de la catedral i església de Sant Fèlix il·luminades. Hi ha altres instal·lacions semblants a la ciutat on l'art converteix en espectacle paisatges urbans per contemplar-los en passejar els dies de festa i recordar el solstici d'hivern i l'any que s'acaba. La foscor de la tarda nit de Girona es vesteix de llum festiva de colors i música.



Nadal 2018

Paquita Xarles Arnau Girona

Sembla que fa poc que donàvem la benvinguda al 2018 i ja estem a punt de dir-li adeu, el temps corre més del que voldríem. El Nadal ja és a la porta, estan a punt les celebracions, les vacances d'hivern –com molta gent les anomena–, les ciutats i pobles tenen adornats els carrers i places, les llums enceses, cants i campanes arreu, són festes d'alegria. Des d'aquestes ratlles us desitjo a tots i especialment als que em llegiu un feliç Nadal i un bon any 2019 i que no falti el necessari. També vull recordar als que pateixen que hi ha molt de patiment al món, pobresa, malalts, persones que no tenen l'imprecindible, que passen fred i que potser alguns el dia de Nadal no podran ni dinar ni reunir-se amb la família, hi ha països que estan en guerra. El temps de Nadal és molt apropiat per pregar per la pau. De moment el Déu nen que va néixer a Betlem en una establia, no tenia casa, ens ensenyi a viure un Nadal que tothom tingui el necessari.