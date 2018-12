La filosofia política de la Roomba

Un dels «artilugis» que més fortuna han fet als darrers anys és sense cap mena de dubte la Roomba. A més, s'ha convertit en un dels regals predilectes dels catalans i catalanes pel nadal i reis. N'hi ha de molts preus. Però, de què serveix tenir una roomba? La gent creu que serveix per netejar la pols del terra. Bé, aquesta és una de les funcions «aparents» del trasto. En realitat la seva funció és molt diferent i té més a veure amb la psiquiatria que amb la neteja. La roomba hauria de ser receptada per la Seguretat Social.

Perquè en realitat és la manera com tenim els humans de suportar l'estrès de no dedicar les hores suficients a netejar la casa. Actua com una mena de psicotròpic. I, a més, és legal. La roomba, diuen, porta un xip que la fa intel·ligent, molt intel·ligent. Les voltes que dona aparentment, sense solta ni volta, responen en realitat a un pla predeterminat. És aquest un dels invents més perniciosos de la humanitat. La gent afirma que si estàs parlant envoltat de mòbils del lloc on vols fer les vacances i dius per exemple, Suècia, al cap de poc comences a rebre per tots el mitjans informació de vols, hotels i rutes de Suècia. Diuen que ens escolten a partir dels mòbils. Fins i tot a les reunions a la Generalitat de fa molts temps, fan deixar el mòbil a la porta de la sala de reunions. S'equivoquen, en realitat qui t'està escoltant, no es el mòbil sinó la roomba, a la que ningú li fa molt cas. Ja se sap que una roomba no té el glamur d'un iPhone Air Force One. Què m'ho estic inventant? Feu la prova.

Us poseu a llegir un llibre al lloc més allunyat de l'endoll de la roomba. No tardarà ni deu segons en què, com qui no vol la cosa, se us plantarà als peus, donant un cop i un altre. Si preteneu parlar amb la dona, vindrà també a molestar-vos. Mentre creieu que està netejant una pols invisible, en realitat us està filmant i escoltant.

Però de tan omnipresent la roomba s'ha traslladat a tots els àmbits de la nostra vida moderna. Ara tenim la filosofia del futbol, la filosofia de la cuina, la filosofia del que calgui, i com no podia faltar la filosofia de la roomba. Doncs bé, ara ja portem un temps en què la filosofia de la roomba s'ha traslladat a la política. Albert Rivera n'ha quedat plenament empeltat, en els seus discursos es nota que té la mateixa orientació que una roomba en ple funcionament. El Rivera dona tota mena de tombs sense solta ni volta, canvia d'orientació sense cap raó aparent i, quan ja ha demostrat que es de centreesquerra, d'extrema dreta, d'extrem centre, de la dreta de Vox, de l' Aznar, després torna a l'endoll que no és un altre que a les empreses de l'Ibex 35, a veure què li diuen que faci. La roomba en realitat és com la vida, és el que fem: donar voltes i voltes sense rumb mentre fem altres plans.