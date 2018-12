Els nostres pares i els nostres avis ho sabien, però nosaltres ho hem oblidat: la democràcia és fràgil, molt fràgil. I les nostres mares i les nostres àvies –i besàvies– ho sabien molt millor que ells: la democràcia és tan fràgil que elles ni tan sols havien tingut dret a vot en els escassos moments en què els homes van poder votar, al llarg del segle XIX i el segle XX, en aquest estrany país que anomenem Espanya. Les dones van poder votar per primera vegada el 1933, i després al febrer de 1936 –només en dues eleccions–, però després es va produir el salvatge cop militar i es va acabar la democràcia. Els homes, és cert, tampoc van poder votar durant tots els anys de la dictadura, però almenys tenien uns privilegis –per escassos que fossin– que les dones mai no van tenir.

La generació dels que van viure la guerra civil quan eren nens gairebé mai es va queixar –eren gent que havia après a viure resistint-ho gairebé tot–, però quan va arribar la democràcia, a finals dels 70, es van adonar que els havia enxampat ja molt grans i que el millor de la vida ja se'ls havia escapat. En gairebé totes les llars espanyoles, en els anys de la Transició, pares i mares es van posar un dia a parlar amb els seus fills. Els fills, com tots els fills, no volien escoltar perquè creien saber-ho tot i estaven convençuts que no necessitaven sentir els consells de ningú. Els consells, a més, eren feixistes i burgesos, cosa de vells, cosa de capellans. Però els pares, en un moment o altre, van fer veure als seus fills com n'eren, d'afortunats: «Quina sort teniu els joves, que podreu votar i viure en llibertat, i quina mala sort hem tingut nosaltres». El meu pare m'ho va dir una nit, mentre miràvem l'aigua negra del Sena al parc diminut que els parisencs anomenen «le Vert-Galant», quan s'acabava d'aprovar la Constitució del 78: «Quina sort tens. Jo tinc 50 anys i tu en tens 20. Jo vaig de retirada i tu comences. Tu et fas major d'edat i ja pots votar. Jo em vaig fer major d'edat quan ningú es plantejava que algun dia podria votar, ni que arribés a viure cent anys».

Com més es parla d'imposar la memòria de la Història per decret, més s'oblida la memòria personal, la memòria dels que van viure abans que nosaltres i van haver d'enfrontar-se a coses molts més dures i més terribles que les que hem viscut nosaltres. Les persones que havien viscut i patit la guerra civil no volien obrir la boca quan sortia el tema, però nosaltres –que no la vam viure–, i la gent més jove que nosaltres –que ni tan sols sap el que és una dictadura– es passa la vida discutint sobre fets i sobre successos que cap de nosaltres seria capaç d'imaginar. I en certa mesura, el mateix passa amb la democràcia. Cada vegada hi ha més gent que la menysprea o que la considera un fracàs, una burla, una estafa.

A la Xina només hi ha la llibertat econòmica que permet explotar i sagnar als empleats i als treballadors, però ningú somia ni tan sols amb viure en democràcia algun dia, com li passava al meu pare quan va complir els 21 anys –la majoria d'edat llavors– i es va adonar que durant tota la seva vida hauria de viure igual, sense drets civils, sense llibertat de pensament, sense cap mena de garantia democràtica. Gràcies al fet que a la Xina no hi ha democràcia de cap mena, el govern pot prendre decisions estratègiques –a trenta o fins i tot a cinquanta anys vista– que estan permetent als xinesos invertir en els recursos més importants. Els xinesos s'estan quedant amb mitja Àfrica, amb els ports més ben situats, amb la tecnologia més innovadora i amb les explotacions més rendibles. Mentre nosaltres parlem d'immigració i drets, ells compren, inverteixen i exploten. Fins i tot tenen investigadors que asseguren haver modificat per primera vegada els gens d'un nadó. Quan arribi el dia en què puguem encarregar un ADN per als nostres fills –i aquest dia arribarà–, totes les patents estaran en poder dels xinesos.

Si dic això és perquè la democràcia no significa res per a la potència que dominarà el món d'aquí a deu o quinze anys, si és que no el domina ja. És possible que la democràcia desaparegui algun dia i que ningú la recordi, excepte els historiadors i els arqueòlegs que també recorden l'Assíria d' Asurbanipal o la Gran Muralla dels emperadors Ming. Pot ser. Potser ningú ho lamenti, potser ningú la trobi a faltar, excepte aquells –tan pocs i en tan pocs llocs del món– que en van poder gaudir. Però els que l'hem conegut i sabem tot el que val, aquests pocs privilegiats que encara vivim, comencem a tremolar quan passa alguna cosa com la que va passar fa uns dies a la seu del Diari de Mallorca: el dia, sí, en què un jutge va enviar la policia a requisar els telèfons i els ordinadors d'un periodista.