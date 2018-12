No diràs idiota ni mentiràs

El conseller d'Interior, un home mal afaitat amb ulls d'estar sempre sobrepassat per qualsevol situació, inclús si li demanen l'hora, no li ha agradat que un policia digués idiota a un manifestant. Estic d'acord am ell. Dir-li idiota a un tipus vestit de guarda forestal que es troba fent l'animal mentre diu defensar qui sap quina república, és pecar de benèvol. Un policia ha de dir la veritat per dura que sigui, i qualificar-lo d'idiota és quedar-se molt curt, és ni acostar-se remotament a la realitat, així que farà santament el conseller Buch de sancionar un mosso amb excés de tacte. La policia ha de ser honrada i utilitzar els adjectius precisos, per cruels que siguin. N'existeixen molts altres que no m'atreveixo ni a escriure, que s'aproparien molt més a la veritat i evitarien que el pobre forestal acabés els aldarulls amb l'equívoc convenciment de ser simplement idiota, tot un menysteniment, ja que amb una mica de pràctica això ho pot ser qualsevol. No són pocs els cedeerres, segons es va deduir de les imatges dels aldarulls, que fins i tot neixen amb la qualitat de la idiòcia i durant tota la vida intenten superar-la dia a dia. Els forestals i bombers que participen en «defenses de la república», i la resta dels que creuen en l'existència d'aquest ens imaginari, superen amb escreix la simple idiòcia, mereixen uns policies que no els enganyin, que els dediquin l'insult que honradament i amb no pocs esforços es guanyen en el quefer diari. A veure si s'entén: un forestal idiota és l'Smith, a qui l'os Iogui porta pel camí de l'amargura. Però l'Smith és Newton al costat dels forestals per la república.

Ja imagino que no ha de ser fàcil dedicar a cada manifestant l'insult exacte que s'ha guanyat, cada un d'ells és mereixedor del seu, personal i intransferible. Però per això hi ha les escoles de policia, per practicar, que es comença anomenant només idiota a un home que porta mesos preparant-se per superar aquest estat tan simple de retard, i s'acaba qualificant de «dolentet» el violador agafat in fraganti. No, els ciutadans tenen dret que la policia es dirigeixi a ells amb els termes exactes. Tornant al forestal, dir-li públicament idiota segurament ha provocat que el noi arribés a casa seva eufòric, convençut que s'havia produït una miraculosa millora en les seves capacitats mentals.

– Mama, mama! Ja només soc idiota, m'ho ha dit un policia!

I vinga celebracions familiars, i vinga portar amb orgull el nen a menjar galetes a cals veïns, i vinga plorar i donar gràcies a la verge dels Desemparats. Quin disgust, quan sàpiguen la veritat. Tot, per culpa d'un policia que no va saber utilitzar correctament el llenguatge. És clar que si en lloc de diagnosticar les patologies dels manifestants, els policies es limitessin a atonyinar-los com s'ha fet tota la vida, aquestes coses no passarien. Un cop de porra ben donat evita equívocs i segur que, a hores d'ara, el nostre forestal no es faria falses il·lusions sobre millores en la seva minsa ment.

D'aquí a creure's capaç de concedir entrevistes a TV3, hi havia només un pas, i és així que fa uns dies ja explicava en prime time l'experiència. És normal, com que l'han convençut que només és idiota, ha pensat que TV3 és el terreny abonat a la seva presència. Això demostra que el noi mira sovint aquest canal.