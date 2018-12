La culpa no és del procés, estúpid!

La greu crisi econòmica causada pels sectors immobiliari i bancari que ha patit recentment Catalunya, com en la resta de l'Estat espanyol, s'ha esvaït en part gràcies al sector turístic que, com cap altre, ha estat capaç de contribuir a la recuperació de l'economia catalana. Amb tot, actualment la situació continua essent greu. Mentre que durant els cinc primers mesos de l'any 2018 el percentatge de turistes estrangers arribats a l'Estat espanyol va augmentar en un 2%, en el mateix període de l'any anterior el creixement va ser del 12,1%. Lògicament en aquest últim any, davant d'aquesta conjuntura, els sectors hotelers tant de Catalunya com d'Espanya s'han vist afectats quant a pernoctacions de turistes estrangers, la qual cosa ha repercutit en menys ingressos a nivell general pel concepte turisme.

Està clar que degut al procés d'independència que ha tingut i encara té engegat el poble català aquesta situació li ha proporcionat, i li està proporcionant, carnassa fresca i abundant a la caverna mediàtica madrilenya i a tots els altres mitjans d'informació de fora de Catalunya de l'extrema dreta, de la dreta i d'aquells que diuen no ser ni de dretes ni d'esquerres, però que són inequívocament anticatalanistes, per culpar al procés d'independència de la crisi que pateix el turisme a Catalunya, malgrat que està ben clar que qualsevol persona mínimament informada sobre el tema sap que tal asseveració no és només una autèntica fal·làcia sinó també una sobirana bajanada. Les causes de la davallada del turisme aquest any a Catalunya i a Espanya no ha estat ni el procés d'independència, ni l'atemptat terrorista a les Rambles de Barcelona de l'agost de 2017. Les raons principals del capgirell experimentat en la xifra de visitants han estat, fonamentalment, els esdeveniments econòmics de nivell internacional com, per exemple, la forta caiguda de la cotització de la lliura esterlina per culpa del Brexit, amb la conseqüent crisi econòmica que va causar al Regne Unit –cal no oblidar que els anglesos són quantitativament els nostres principals clients– i, sobretot, el fet, ens agradi o no, que la majoria de destinacions turístiques del nord d'Africà i Turquia, un cop han recuperat la seva estabilitats política, i amb uns preus molt competitius, resulten cada vegada més atractives per la clientela europea. Durant molts anys Espanya, i Catalunya també, s'han beneficiat de les circumstàncies polítiques negatives que travessaven aquests països per la manca de seguretat que patien els turistes. Ara, pràcticament aquestes circumstàncies han canviat i serà qüestió d'espavilar-nos. El que ens hauríem de preguntar és quines mesures està prenent o pensa prendre l'administració i els empresaris del sector per pal·liar la situació prenyada de dificultats que s'albira per als propers anys.

Definitivament, el procés d'independència no ha estat la causa de la baixada del turisme a Catalunya per molt que alguns malèvolament s'entestin en intentar vendre'ns la moto que això és així. La forma més plausible i irrefutable de demostrar quina és la realitat, com si fora la prova del cotó fluix, és que la temporada 2017, amb el procés en el seu punt més àlgid, va ser récord en número de turistes a Catalunya. I per altra banda, aquest últim any, a la resta de l'Estat espanyol, la crisi ha estat encara més dura que a casa nostra i, que jo sàpiga, els espanyols no han estat ni estan immersos en cap procés d'independència. És que alguns sectors espanyolistes, fins i tot quant fa mal temps, asseguren seriosament que la culpa és del procés i dels polítics que el promouen.