Madrid està bruta

Quan una muntanya es crema alguna cosa teva es crema, i quan la teva alcaldessa es trenca un turmell, una mica de tu es trenca. És el que ens ha passat als que vivim a Madrid, que Manuela Carmena va caure a casa seva i es va fracturar aquesta delicada articulació. Personalment, crec que va ser a l'inrevés: que primer es va torçar el turmell i que després es va precipitar contra el parquet. A mi em falla molt aquest joc d'ossos i d'ossets. De fet, sempre vaig atent a la torçada, perquè quan abaixo la guàrdia me'n vaig de caps contra el terra. Tendeixo a pensar que hi ha alguna cosa simbòlica en aquesta debilitat de la zona més extrema de les extremitats. Caic més quan estic deprimit que quan estic alegre, tot i que les alegries excessives també solen ser frenades en sec per accidents d'aquest tipus.

De manera que surto a comprar el diari i vaig pensant en Manuela Carmena per evitar ser víctima jo mateix d'una torçada. Els carrers del meu barri estan plens de petites esquerdes que són trampes per a l'empenya. Si aquesta zona de la sabata entra aquí, l'esquinç està pràcticament assegurat. La cura dels carrers és responsabilitat de Carmena, però no sé si arriba a tots, em temo que no. Ahir mateix, davant meu, una dona gran va relliscar en trepitjar una fulla humida, perquè al meu barri hi ha molts arbres i les voreres estan folrades de les fulles caigudes durant la tardor, i això que ja estem a l'hivern. La de la neteja dels carrers és una assignatura pendent de Carmena, però no sé si ella ho sap.

Carmena ens cau molt bé perquè aquesta és la seva condició, la de caure bé. També ens cau bé l'ambaixadora de Polònia, amb la qual se la compara, encara que ignorem si els polonesos estan contents amb la seva gestió. Personalment, distingeixo una ciutat neta d'una ciutat bruta al primer cop d'ull. Es veu de seguida, igual que distingeixes una casa ordenada d'un pis d'estudiants. Madrid està brut, o bruta, segons. Vinguin vostès, els de fora, i ho comprovaran. Els que vivim a Madrid fingim que la cosa no té solució per no disgustar Carmena. Però la política també és això, no?, tenir netes les voreres. Hi ha quelcom simbòlic en la caiguda de l'alcaldessa. A veure si ara, amb el descans obligatori, se n'adona.