Apunts socials a Girona en el 2018

L any 2018 ha estat un any que ha significat un punt d'inflexió contra la deriva de l'austeritat empobridora que ens han imposat de fa temps. Contra aquest estat de coses, des del sindicalisme de CCOO ens hi hem revelat de fa temps i en mirar enrere, ara que l'any s'esvaeix, veiem que comencen a canviar algunes coses.

El 8 de març a Girona, per damunt de tot, va ser una data reconeguda per tothom i arreu. La nostra reivindicació va girar sobre la situació de la dona en el món laboral, la bretxa salarial, el sostre de vida, etc., i en particular en la negociació del conveni de neteja d'edificis i locals, en el qual es va tancar un acord poc després d'aquella data. La cadena humana a Girona ens va desvetllar records de la Girona Social que també es va retrobar en les vagues generals de l'any 2012. I en general, hi ha hagut bones accions en mobilitzacions amb altres entitats amb les quals coincidim en el mateix marc reivindicatiu: mani de pensions en el mes de març, abril i a la tardor; reconnectar amb les entitats com, per exemple, l'1 de maig a Blanes i Sentència Hipoteques a Girona amb la Xarxa Drets Socials... Hi ha camí i empenta per arribar més lluny.

El 2018 ha estat un any prou important pels convenis col·lectius negociats a la demarcació de Girona: el conveni de comerç, amb un increment del 2,2%. El conveni del Metall, el 2,5%. A Recollida de Sòlids Urbans hi han hagut increments significatius i tots han superat el llistó del 2%. Amb l'IPC d'hores d'ara, hi hauria d'haver una recuperació de poder adquisitiu, modesta però real. A Girona aquests convenis afecten a 39.540 persones treballadores. I una dada que ens fa orgullosos, l'increment mitjà en aquest 2018 a Girona és del 2,09%. A Espanya és l'1,69 i a Catalunya l'1,84%. Per tant, en acabar l'any reivindiquem la nostra feina amb orgull.

En aquest any també hi ha hagut una represa de la participació institucional de CCOO amb les administracions. La ja continuada amb el Departament de Treball, ha fet un salt qualitatiu amb les reunions del Consell de Relacions Laborals a Girona per tractar accions per reduir la sinistralitat a Girona que pateix les dades més altes de tot Catalunya. La Comissió territorial de Sanitat, les aportacions a l'Ajuntament de Girona: Pla municipal de Turisme; Agència econòmica; Consell de Dones... Amb l'Ajuntament d'Olot la signatura del pacte per l'ocupació... El sector turisme a La Selva. En general, hi ha una lleu millora de la relació institucional; que el 12 de desembre va culminar amb l'acord a la Funció Pública pel retorn de les pagues, una realitat que afecta prop del 15% dels assalariats de la demarcació. Per tot plegat, ens sentim útils en el nostre compromís amb les persones treballadores.

A CCOO hem fet una feina de sensibilització i coneixement dels drets laborals entre la immigració a Girona. Sovint de manera altruista. En aquests moments som l'única organització que, emprant recursos propis, està fent una feina pràctica i real sobre immigració a la demarcació. Hem fet cursos de sensibilització, acollida i informació laboral bàsica a Blanes, Lloret, Sant Hilari Sacalm, Salt, Girona, etc.

I aquest any hem fet aportacions importants en temes de mobilitat i, en part, de la mà del Sindicalisme transfronterer amb les rodalies que travessen Girona, dintre de l'eix Barcelona - Perpi­nyà. Com a sindicat intercomarcal i sociopolític entenem que una de les nostres tasques és articular socialment el territori. Amb aquestes propostes i amb la nostra implantació comarcal, no exempta de moltes dificultats i molt canvis, els locals comarcals de CCOO a les comarques de Girona, mantenen o incrementen les seves hores de permanències i, per tant, d'atenció a les persones treballadores.

Feliç socialment any 2019.