Els calendaris tenen alguna cosa de pedagògics i alguna cosa d'angoixants. D'una banda ens encadenen al pas del temps en societat. Ens ajuden a quedar bé quan marquen els sants i els aniversaris, les festes de recolliment familiar i les festes majors, les festes nacionals i els dies assenyalats a nivell terraqüi. Gràcies al patró dels dies, de les setmanes i els mesos, vivim aterrats i, col·lectivament, una mica obligats, però en general complaguts. L'objectiu és no estar gaire sols. Però, d'altra banda, segons la vall de misèries de cadascú, els calendaris són pesats com els borinots.

Demà serem a tocar de Cap d'Any. A la Crònica de Jaume I del Cap d'Any se'n diu el Ninou; ningú no se'n recorda. El cas és que serem a tocar d'una data fatídica, qui sap si la més angoixant de l'any. Enllà de la cadència, de roda feixuga, de la Natura, que els calendaris tradueixen en celebracions i efemèrides, el final de l'any esvalota la humanitat. En miniatura, és clar, perquè les alteracions majors s'esdevenen en els canvis de segle i amb molta força en els canvis de mil·lenni. Sigui com vulgui, sembla o fem veure que s'ha d'acabar el món.

Aquesta setmana hem patit l'electricitat que s'apodera dels nostres amics quan s'acosta el Cap d'Any. Els més organitzats tenen un pla, de fa dies, amb el lloc i la gent estipulats. Els tocatardans busquen una festa on encabir-se. Més d'un se n'haurà anat de viatge i es farà una fotografia sota d'algun campanar glamurós, en una plaça nocturnal, arrebossada de gent. Més d'un altre ens enviarà una fotografia de latituds estranyes, estès davant d'un mar de color turquesa ?un mar tradicionalment embafador.

Cap d'Any també vol dir, i aquí l'angoixa puja de temperatura, que toca passar revista. Toca mirar enrere i fer el recompte dels encerts i dels errors, dels que ja no hi són i dels nouvinguts, dels que pateixen. L'any que som recordarem els presos i els exiliats polítics, les aventures que no vam tenir, i ens projectarem en l'any que comença, com si aquesta mena de pensaments poguessin canviar el que ens espera. Embriac, ple de força, un individu deixarà de fumar. L'altre dirà que ja toca fer esport. A fregar de les dotze campanades, alguns trucarem els que, per circumstàncies de la vida, passen el Cap d'Any sols, acompanyats de la televisió ?i per la nostra trucada.

Cap d'Any es va omplir de simbolisme per espantar la congregació. És el dia de l'any que ens fa més humans, això vol dir més porucs. Tant és així que és una de les festes en què l'obligat de la joia és més punyent. Per contrarestar la por cerval que tenim de la fi del món. La bona nova, tanmateix, és que l'endemà presentem la mateixa panxa, idèntiques dèries i, és importantíssim, disposem de tot un any per endavant, per canviar les coses que no ens agraden i per apuntalar les que sí.