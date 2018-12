Sí senyor, bona feina dels CDRs

Daniel Jiménez Elvira Celrà

Sembla que ens hàgim acostumat a conviure amb la por a un desencís general o a un apaivagament conformista, que, contra tot pronòstic i per desesperació dels equidistants, no arriba. Al contrari, només hi ha hagut un any vergonyós de repressió impune i quixotesca, de mentida i manipulació desacomplexada. Un tot s'hi val a Catalunya.

Ara ens venen a buscar a nosaltres, sr. Brecht? Doncs ni de bon tros és massa tard, perquè, davant de la terratinent política espanyola, en la nostra llibertat hi manem nosaltres. Confinar la gent als seus pobles, implosionar barroerament el sistema judicial, empresonar i exiliar el legítim govern de la Generalitat, criminalitzar la protesta pacífica, atacar la llibertat de premsa; formen part d'un reguitzell de greuges que en absolut podem normalitzar. Cal lluitar per l'excarceració dels presos polítics i denunciar davant de tots els estaments possibles aquest segrest exemplaritzant i inquisitorial. Així mateix, i pel que fa a l'imminent judici al catalanisme, s'albira una farsa que tindrà com a prioritat evidenciar la voluntat a trepitjar la llei per raons superiors a l'estat de dret que esperpènticament s'afirma defensar.

La lluita més bàsica a favor dels drets fonamentals ara ja no és una entelèquia. S'ha emprès un camí. La voluntat democràtica a construir, amb i per a tothom, un república bona, de bona gent lliure i mestissa, defensora d'una justícia social i global, que lluiti contra la corrupció, l'egoisme en el consum energètic, el supremacisme (aquest sí) occidental i contra els principis rectors jeràrquics masclistes.

Per sort, l'assemblearisme ha definit l'evolució sociopolítica catalana. Un factor organitzatiu autònom que cap partit ha pogut dominar. Els CDRs en són un exemple. Un model participatiu horitzontal i heterogeni basat en la confiança mútua, creat per contribuir a canalitzar un activisme pacífic i generalitzat. Hi ha, però, un altre element, i aquest sí que és incontrolable: el pas que cadascú sap que haurà de fer personalment dins d'un convenciment col·lectiu. Definitiu. Sota uns paràmetres que desbordaran amb escreix la mera desobediència. El dret com a poble a exercir la llibertat a informar-nos, a escollir i a associar-nos. I que tindrà com a victòria més preuada aixecar-nos l'endemà i, com si res hagués passat, anar a treballar.



Josep Borrell: de fracàs en fracàs

JOSEP MARIA BOSCH GIRONA

Quedi clar que Borrell no és pas un «pablocasado» qualsevol, no! Va estudiar Aeronàutica quan la Politècnica de Madrid tenia un gran prestigi, que encara manté. Res a veure amb la Rei Joan Carles. Però aquí s'acaben els èxits.

Només acabar la carrera torna al seu poble, la Pobla de Segur, i, enlluernat per la gran ciutat, mira tothom per sobre l'espatlla: la Pobla, Lleida i Catalunya són dades folklòriques€ només una Espanya€ jacobina. Comença de ministre i ha de dimitir per greus irregularitats de dos càrrecs de confiança; passa a l'empresa privada per allò de les «portes giratòries», en aquest moment, Abengoa ja tenia un futur molt negre, però ell es va assignar un sou escandalós€ i va aprofitar la informació privilegiada de què disposava per vendre les accions d'un familiar abans que caiguessin en picat ?motiu pel qual se l'ha multat.

Jubilat, torna de ministre; ara d'Exteriors, i els seus errors han estat «de manual»: va voler «vacilar» amb Bèlgica i els belgues li van ensenyar que no es pot condemnar la llibertat d'expressió, com es fa a Espanya. Té una obsesió malaltissa amb les oficines de la Generalitat, tan ben gestionades per Raül Romeva (60 milions de despesa/any contra els més de 5.000 milions d'Espanya). I, ja en el «temps afegit», quan portem anys parlant de Brexit, s'adona que això té a veure amb Gibraltar... El Regne Unit ni se l'escolta.

Però faltava la cirereta, i aquesta va venir al Congrés€ fruit dels seus errors: Rufián parlava de Ciutadans i ell va entendre que parlaven d'ell i va organitzar allò que els castellans en diuen «el acabóse». Se li podrà discutir a Rufián si els seus mètodes són els millors€ però el que és cert és que el que diu és 100% veritat: és cert que Borrell ha estat un dels pitjors ministres de la democràcia, amb permís de Zoido i Fernández Díaz.

Segon error: en el súmmum del paroxisme i fent allò del mal company... «senyoreta, aquell m'ha escopit»€ va dir que un company li havia tirat una escopinada: oi que, qualsevol de nosaltres, si fos així, aniríem a la «senyoreta» i li ensenyaríem l'escopinada a la cara, mans, braços o sobre el vestit? Com que no n'hi va haver, no ho va poder fer.



Anglès, sense festa de Cap d'Any per als joves

Pere Espinet Coll anglès

Abans de tot deixeu-me agrair al conjunt d'entitats del poble, que amb el seu esforç fan possible l'organització d'actes. Val a dir que sense el teixit associatiu del poble no podríem parlar d'això, gràcies al bon fer de La Bambolina, CW Anglès, CE Anglès, Centres Educatius del Poble, Speac, Llar Jubilats, comerciants, Comissió de Reis, etc. podem gaudir de bones estones en companyia d'amics i familiars en tan assenyalades dates.

Però malauradament la festa de Cap d'Any al pavelló municipal adreçada als nostres joves, amb una tradició de més de 20 anys, com l'any passat, enguany tampoc es farà, s'ha trencat una tradició amb més de 20 anys, en què la nit i matinada arreplagaven prop d'un miler de joves d'Anglès i comarca.

Esperem que aquesta tradició es pugui tornar a recuperar.