La clarificació

Les tres dretes

Ciudadanos ha acceptat tots els vots de Vox per la selecció dels seus dos representants a la Mesa del Parlament andalús. I el PP ha acceptat igualment els vots de Vox. Podrà presentar-se Ciudadanos com un partit liberal de centre davant els seus socis europeus que van convèncer d'expulsar el Partit Demòcrata? A la política espanyola es consolida l'aliança de les tres dretes sense reserves. Les enquestes diuen que el mateix pacte es pot produir per a la Comunitat Autònoma de Madrid en les eleccions del 26 de maig. Encara que guanyin els socialistes. A molts llocs d'Europa -vegis França i durant anys Àustria- es mantenen distancies amb les formacions d'extrema dreta i s'evita pactar amb elles.

Aquí, aquesta falta de cultura democràtica feta a foc lent i amassada en 200 anys, com en les bones democràcies, provoca aquest descarament. El fantasma de les tres dretes sobre la política espanyola es projecta amb força. I els agermana la pulsió d'aplicar el 155 de manera indefinida. Aquesta dada s'hauria de tenir molt en compte en els propers passos que fem els partits polítics catalans.

Discrecionalitat

Me n'alegro molt pels amics de la Mesa de l'anterior legislatura al Parlament de Catalunya que han vist com el seu cas ha estat traslladat al Tribunal Superior de Justícia de catalunya (TSJC). Tindran més temps fins al judici, els d'ells que es vulguin presentar a les municipals ho podran fer amb més calma i seguretat i tindran dret a recurs davant el Tribunal Suprem (TS). Dit això, quina mostra d'arbitrarietat veure com la Presidenta de la Mesa continua encausada davant el TS i la resta dels membres davant el TSJC. Diuen que pels tipus de delictes. Les decisions de la Mesa es van prendre en unitat d'acte. Però potser ha pogut més la simplificació del judici al TS i altres criteris no polítics.

La batalla de Barcelona

Encara falten candidats per proclamar per les eleccions municipals a Barcelona. Es confirma que Ferran Mascarell anirà per lliure. I Manuel Valls -l'home que torna de la França de valors republicans- se li ha complicat la coherència de discurs quan ha vist els seus pactant amb Vox. Com que ara la majoria del vot es decideix en la resta final, es fa altament imprevisible calcular qui serà l'alcalde o alcaldessa de Barcelona els pròxims quatre anys.

El que si ha canviat respecte a fa un parell d'any, es que allà on siguin possibles tripartits d'esquerra, es faran. I no serà només a l'àrea metropolitana. En política és bo no tancar-se mai portes per aliances. I tenir ben present que la sociovergència és una paraula mal vista i desterrada però és un concepte a mantenir i aplicar.

Trump i l'Orient Mitjà

Diu practicar una política exterior tendent a l'aïllacionisme però amb les seves decisions mou moltes peces. Al mitjà orient, per exemple. Amb la retirada de les tropes americanes de Síria, els kurds han hagut de buscar una aliança amb el règim -i amb els russos- per evitar l'agressió de l'exèrcit turc. I Trump ha deixat anar aquesta setmana que els Estats Units no poden ser els guardians d'Iraq, Estat més que precari.

La retirada americana d'Iraq podria suposar la seva divisió. Els kurds hi tindrien un gran interès, potser és l'aposta menys traumàtica que el reconeixement del resultat del referèndum d'autodeterminació al Kurdistan iraquià de setembre de 2017. Els països del Golf pèrsic ja han vist com es mouen les coses i han tornat a Damasc.

Propòsits per al nou any

Diversos són els propòsits que tinc per al nou any. Alguns formen part de l'esfera privada, altres de l'exercici de la política. Una paraula senzilla resumeix propòsits i pronòstics: clarificació. Aquest serà un any per clarificar definitivament l'inventari de fortaleses i febleses del sobiranisme català. La clarificació pot suposar una redistribució d'espais polítics. La clarificació ha de suposar continuar al costat dels amics injustament empresonats i que afronten un judici amb tinys polítics «se van a enterar!» però també tornar a la política, que vol dir el diàleg i la transacció -ningú queda satisfet- entre els que pensen diferent.