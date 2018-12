Les dreceres del Govern a l'hora de legislar

Divendres passat, dia 28 de desembre, el Consell de Ministres va aprovar el vint-i-cinquè Decret Llei del Govern de Pedro Sánchez en poc més de sis mesos. La moció de censura que va destituir Mariano Rajoy es va votar el passat 1 de juny i el primer Decret Llei del nou Executiu socialista va entrar en vigor el dia 22 d'aquest mes. La matèria d'aquella primera norma es referia al règim jurídic aplicable a la designació del Consell d'Administració de la Corporació RTVE i del seu president. En l'última reunió del president amb els seus Ministres es va usar aquesta peculiar norma per regular la creació artística i la cinematografia, per a adoptar mesures en matèria tributària i cadastral i, també per formalitzar revaloració de les pensions públiques. En total vint Decrets Llei en tot just mig any.

No obstant això, el nostre sistema constitucional estableix que la forma normal de legislar es dugui a terme mitjançant normes legals aprovades al Parlament. Tan sols de manera excepcional es faculta el Govern per dictar decrets amb el mateix rang que la llei. La literalitat de la Carta Magna és clara: «En casos d'extraordinària i urgent necessitat». A més, es proclama igualment que mai podrà «afectar l'ordenament de les institucions bàsiques de l'Estat, als drets, deures i llibertats dels ciutadans regulats en el Títol I, al règim de les Comunitats autònomes ni el Dret electoral general».

En altres paraules, un sistema parlamentari com el nostre funciona atorgant al Parlament (els representants de la ciutadania elegits directament pels ciutadans) la capacitat de dictar lleis. Allà és on es produeix el debat entre tots els grups polítics i on es voten les normes. D'aquí la seva posició preeminent en el nostre ordenament jurídic. Per tant, permetre que sigui el Govern en solitari el que s'apropiï d'aquesta posició reservada a l'Assemblea Legislativa ha de suposar una excepcionalitat limitada i convenientment controlada. En aquests temps en què les majories absolutes a les Cambres legislatives han desaparegut, ha d'existir, per preservar una situació de normalitat, una majoria parlamentària que sostingui al Govern o, almenys, certa capacitat dels diputats per negociar i arribar a acords. Si ambdues opcions fallen, el mateix sistema parlamentari falla. Sense suport parlamentari ni possibilitat dels líders polítics per establir aliances, el desitjable és convocar eleccions i donar la veu a la ciutadania perquè novament es pronunciï.

A dia d'avui, l'Executiu presidit per Pedro Sánchez compta amb l'únic suport dels 84 diputats del Grup Socialista d'entre un total de 350 membres del Congrés, és a dir, menys de la quarta part. Tant l'actual clima polític com l'enfrontament partidista impossibiliten la consecució de grans pactes. No obstant això, davant d'aquesta situació, el Govern d'Espanya ha decidit convertir l'excepcional en habitual i acceptar la raresa com usual i així, davant la inviabilitat d'assolir al Parlament els consensos i respatllers corresponents, opta per utilitzar Consell de Ministres rere Consell de Ministres aquest mecanisme contemplat únicament «en casos d'extraordinària i urgent necessitat», desnaturalitzant la nostra organització normativa.

Assumptes com l'ordenació dels transports terrestres en matèria d'arrendament de vehicles amb conductor o els drets a favor dels qui van patir persecució durant la Guerra Civil i la dictadura s'han legislat en exclusiva des del Govern sense passar pel Parlament. Com succeeix amb altres qüestions, la hipocresia política arriba a cotes vergonyants. Mentre s'exercia l'oposició, es criticava durament als anteriors governs quan abusaven de la figura del Decret Llei. Tanmateix, en arribar a la Moncloa, cauen en l'oblit aquells antics discursos de protesta i donen pas a la justificació d'aquesta eina posada al servei de les normes.

Les dreceres usades per l'Executiu de Pedro Sánchez per saltar-se el tràmit parlamentari desvirtuen, doncs, el nostre sistema constitucional. Actualment, el nostre model parlamentari és una caricatura del que hauria de ser. Vivim una època de contínues anomalies en la qual es pretén que acceptem com a normals situacions completament atípiques, i no només pel que fa al recurrent abús del decret llei com a norma. O retornem cap a un model parlamentari reconeixible o més ens val canviar-lo i optar per un altre de tall més presidencialista. El que resulta veritablement inacceptable és condemnar la ciutadania a suportar una constant tessitura d'anormalitat.