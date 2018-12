Jocs i senyals

Els bingos del meu barri brillen amb nova llum, una llum inquieta, molt picada d'ullet verd i groc, com correspon a un vici que s'expressa amb ànsia i velocitat. Fins i tot tenen a prop de la porta i com a acollits un venedor de l'ONCE i un captaire, un altre que viu de l'atzar. Fa uns anys els bingos arrossegaven una vida mústiga i descolorida, de fet, fins i tot en les bones èpoques d'aquest negoci dels bingos sempre m'han semblat el súmmum de la solitud i el desconsol. El meu homònim Emil Cioran va haver d'escriure el seu primer llibre, en romanès, a la sortida d'un bingo. Es titulava En els cims de la desesperació. Però ressusciten.

Què ha passat? El vell bingo, la Primitiva, el sorteig de Nadal o els cecs ens semblen entranyables al costat del frenesí de les cases d'apostes o del joc en línia. L'altre dia escoltava a la ràdio un expert en aquestes coses i deia que els espanyols vam gastar en jocs d'atzar el 4% del PIB, més de 50.000 milions d'euros. Una ludopatia tan estesa ha d'indicar alguna cosa, el problema és que no resulta fàcil saber què.

Un cop vaig llegir un matemàtic que deia que el més rendible joc d'atzar era agafar el bitllet que pensàvem jugar-nos a la ruleta i ficar-lo a la guardiola. I fer així sempre. Però, és clar, això és realisme de la col, no emociona, no és Simbad i la princesa.

L'escola, els pares de la pàtria, el pressupost de l'Estat, els líders espirituals i les forces del treball i la cultura (Gramsci). Tenen tan poc a oferir a la gent que s'ho juguen tot, fins a la jaqueta curta amb colzeres, al naip? Doncs sembla que sí.

Els vicis són molt diferents, encara que els moralistes acostumin a amuntegar-los. Els més frenètics són el joc i el sexe, que s'assemblen poc a la passió del borratxo, molt més tranquil·la, o la del golafre, que té la passió d'embotir-se coses. De fet, quan vaig veure La gran bouffe, el malson de Marco Ferreri, vaig quedar paralitzat per l'horror extrem de l'encebament suïcida: fins i tot els jonquis moren amb més dignitat. En fi, que juguem com xinesos potser perquè ens hem tornat xinesos.