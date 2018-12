En Pepe Guerrero presidia l'agrupació gironina del PSC des de feia uns pocs anys, era un líder social de Germans Sàbat des de sempre i un company ben vist per tots els treballadors de l'Ajuntament de Girona que el tractaren. El Tanatori de Vilarroja s'emplenà, més que mai, amb veïns de Taialà, socialistes, treballadors municipals i altres persones que l'havien conegut i apreciat.

A l'Ajuntament hi entrà d'encarregat de la brigada de desratització, desinfecció i desinsectació, adscrita a Sanitat i Serveis Socials, l'any 1981 i descobrí que tenia les millors condicions i disposició per ser un servidor públic exemplar. En aquells moments estava afiliat al PSUC al qual pertanyia per convicció i tradició familiar. Anys després, desaparegut el PSUC i mort el seu pare, s'integrà progressivament al PSC. A Germans Sàbat... Per parlar de Germans Sàbat hauria de reproduir els discursos del mossèn, d'en Benito i de la directora de l'escola. Ho explicaren la mar de bé. Era l'home que sempre estava disponible per col·laborar en qualsevol activitat que donés vida i cohesió al seu poble o que ajudés a viure millor. Ni calendari, ni horari. Tot el que significava una millora o evitar un maldecap comptava amb ell.

No és gens habitual una persona com en Pepe Guerrero. Es guanyava a tothom sense tenir-ne un especial propòsit. Era amable, disposat a col·laborar sempre, valorava les virtuts i la importància de l'interlocutor; humil, ni ambicionà honors ni competí per cap càrrec encara que li agradava ser reconegut. Era generós en l'esforç i agraït amb qui el tractava bé. Fidel i lleial, la seva prioritat fou sempre la família. El seu benestar. Sabia el que era passar-les magres i no volia que ni ell ni ningú de casa seva ho tornés a saber.

Agrada llegir com tanta gent que havia estat al PSC i el tractaren en destaquen els mèrits, però em queda una recança: cóm fou possible que durant tant anys el PSC sols el veiés candidat per arrodonir llista, per embellir-la, per consolidar vot? Que no és bo portar els líders socials, propers i coneguts pels ciutadans, al govern dels Ajuntaments? No es necessita cap màster per governar un municipi.