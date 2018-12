L'accés a girona pel sud canvia d'imatge

El mal estat de les naus industrials desocupades que hi ha a l'entrada a la ciutat de Girona pel sud, i el trànsit intens que s'acostuma a produir, sobretot en hores punta, a la carretera Barcelona, fan que l'accés a la ciutat per aquest sector tingui una imatge molt dolenta, i que a més resulti molt poc atractiu per a la mobilitat dels vianants. Però les coses podrien començar a canviar properament, i fer-ho de manera radical a mig termini, si es fan realitat algunes de les opcions que s'han posat sobre la taula en els últims dies. De fet, ja fa temps que s'han començat a notar els canvis a la zona, amb els treballs per preparar els terrenys on s'ha d'aixecar la nova Clínica Girona, unes obres que precisament aquesta setmana han entrat en fase de fonamentació. També estan en marxa els treballs que està fent a la mateixa zona El Corte Inglés, que amplia el seu edifici i aixeca la plaça Salvador Dalí fins el nivell actual de la carretera Barcelona, creant un aparcament subterrani. I encara està pendent la reconversió de l'antiga fàbrica Simón en la nova seu de l'institut Ermessenda, que actualment es troba dividit en dos emplaçaments diferents de la ciutat.

La cirera d'aquest pastís la posarà la reforma de la plaça Espanya, que l'Ajuntament de Girona presentava aquesta setmana, i que també canviarà de manera important la fesomia d'un tram de la carretera Barcelona. Va ser precisament en l'acte per donar a conèixer aquesta reforma que l'alcaldessa, Marta Madrenas, va explicar que a mig termini hi ha l'opció d'eliminar un carril de trànsit de la carretera Barcelona. Aquesta possibilitat permetria eixamplar les voreres, tenint en compte que a la zona, amb totes les novetats esmentades, s'incrementarà de manera notable el pas de vianants, i també posar-hi en servei un carril bici. El que no es va precisar és si aquesta actuació es faria en tot el recorregut de la carretera Barcelona, o només en una part, i si el carril a suprimir seria d'entrada o de sortida; en tot cas, a favor de la iniciativa, el portaveu del grup municipal de CiU, Carles Ribas, va recordar que en els darrer anys s'han configurat fins a tres punts d'entrada a Girona des del sud i que això hauria de permetre treure pressió a la carretera Barcelona. Aquesta afirmació fa pensar que potser s'eliminaria un carril d'entrada a la ciutat. En qualsevol cas, el conjunt de projectes en aquesta zona i la transformació urbana que suposaran plantegen una perspectiva engrescadora en una ciutat mancada de novetats destacables.