UN LLIBRE, UNA PERSONALITAT, UN MÓN

Des de fa una colla d'anys, en vigílies de Nadal rebem, entre altres felicitacions, la que ens tramet el bon amic Joan Domènech Moner. És una felicitació molt sentida. No es tracta només de complir un protocol, de seguir una tradició, sinó de fer-nos participar dels seus sentiments, de la seva ideologia, dels seus bons desitjos. Sempre havia pensat que seria interessant conservar ordenadament aquest tresor d'humanitat. Però, sigui la feina o la mandra, sempre ho havia anat deixant per a un altre moment. I tot i que no he tirat a la paperera cap d'aquests missatges nadalencs, tampoc he tingut l'encert de conservar-los ben ordenats. I s'han perdut entre altres papers que esperen el seu moment per ser tractats degudament. Jo, que vaig passar tota la meva vida professional ordenant i classificant llibres i documents per tal que altres els poguessin utilitzar, no he tingut suficient paciència per ordenar i classificar els que tinc a casa. D'acord amb el vell adagi que diu que el sabater és qui va més mal calçat. Sempre pensava que quan em jubilés tindria temps per posar ordre en les meves coses i que seria el moment per dedicar-m'hi, però després de trenta-un anys de la jubilació encara no he trobat el moment oportú. Potser més que per mandra o per desídia, sigui perquè, tot i gaudir de la jubilació, encara tinc molta activitat i estic molt ocupat. Però resulta que, en aquest cas de les felicitacions nadalenques d'en Joan Domènec, el que jo no he tingut temps per fer, ara ell m'ho ha donat fet. Un bon dia tingué la delicadesa i amabilitat de fer-me a mans el llibre que acabava de publicar. Llibre que porta per títol Moments intensos, i en el primer capítol d'aquest llibre es recullen totes les «Nadales», enviades per l'autor, des la de l'any 1963 fins a la de l'any passat. Quin goig i quina riquesa conté aquest impagable recull.

Però el llibre conté moltes coses més que aquestes nadales. Un segon capítol està dedicat a «Sacramentals». Poesies dedicades a familiars i amics de l'autor, en ocasió de la primera Comunió o del casament. Un tercer capítol, amb el títol d'«Elegies», està dedicat al record de familiars i amics en ocasió de la seva defunció. Un altre elenc de poesies estan dedicades «A la meva terra». El següent recull poesies «Dedicades al mar». El capítol següent amb el títol de «Cordials» hi llegim cinc sonets dedicats a la seva esposa, i un poema a la seva filla i un altre a la neta. És el capítol més curt; però indubtablement el més íntim i el més sentit. Segueixen els apartats titulats «Religioses», «Sardanístiques», «Diverses» i «Commemoratives».

El llibre està encapçalat per una Presentació, a càrrec de la doctora, catedràtica i acadèmica Maria Àngela Vilallonga. Manifesta la seva antiga amistat amb l'autor i destaca els valors que realment té la publicació. I en una Introducció, l'autor ens obre el camí per entendre i assaborir el contingut del seu poemari.

En aquest volum de més de tres-centes pàgines en Joan Domènech se'ns presenta amb tota la seva personalitat, amb una gran obertura i una sinceritat exemplars. El llibre no vol ser una biografia; però sí que el podem considerar com un total descobriment del seu autor. Ens presenta, sense reserves, les seves creences, la seva ideologia, els seus amors, les seves activitats. Hi trobem els seus familiars, els seus amics, la seva terra, que també és la nostra, els costums, les aficions, les meravelles del mar, com no pot ser altrament tractant-se d'un home que ha nascut, ha viscut i ha sentit profundament la seva vila de Lloret. La muntanya, per la seva relació amb Beget. Com a bon català expressa la seva afició sardanística, la seva dedicació i el seu coneixement de la dansa tradicional de casa nostra. Però la seva natural passió per la seva vila de Lloret, el poble de Beget, bressol de la seva muller, la nostra terra Catalana, objecte dels seus ideals, no es limita únicament a aquest que podríem dir localisme, sinó que es mostra també sensible a tots els problemes que afecten la humanitat entera, a totes les misèries i conflictes que commouen el món enter.

La seva dedicació a la poesia li ve de família. Explica com de molt petit, ja la seva mare li ensenyava a fer rodolins. El que és la rima. Però en la seva producció poètica, tan ben recollida en aquest llibre que comentem, queda ben demostrat que en Joan Domènech no s'ha limitat a ser un rimaire, ni només un bon rimaire; sinó que en la seva obra hi ha una ben sentida vitalitat i sensibilitat poètica.

La vida d'en Joan Domènech és d'una densitat i qualitat extraordinàries. Ha conreat intensament la seva religiositat, ha viscut amb total profunditat l'àmbit familiar, ha practicat sincerament el seu patriotisme, ha desenvolupat amb eficàcia i plena dedicació la seva professió docent, la política exercida amb honradesa, generositat, esperit de servei, grandesa de mires, saviesa pactista.

El recull de poemes Moments intensos no és un llibre per ser llegit des de la seva introducció fins a la darrera pàgina. És molt més que això. Es tracta d'un llibre de capçalera. Un exemplar per tenir-lo sempre a mà, per llegir-ne uns versos en un moment determinat. Per trobar-hi, en cada moment, una lliçó, una paraula de conhort, esplai i diversió, somriures i llàgrimes. Un llibre que sense haver-nos proposat llegir-lo des de l'inici fins al final, després d'un temps de tenir-lo com a llibre de capçalera, ens adonarem que l'hem llegit de cap a cap, no una sinó moltes vegades.

L'autor d'aquest llibre no només ha estat un professor en els diversos nivells de la docència, sinó que ha estat i encara és, i que sigui per molts anys, un veritable mestre en tots els nivells de la vida.