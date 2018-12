Home lliure i amb la gosadia d'exposar idees. A diferència d'altres progres dels anys setanta que callen arran de Vox. Remet als intel·lectuals d'esquerres del PSOE i, també a la vora del PSC. Aigües mortes. Serrat recorda personatges a qui als anys setanta els importava un rave la política –trencadors i agosarats. Ara, i quan els vells socialistes advoquen pels borbons, mai no ha defensat la república espanyola. Fa segles que es va desmuntar l'antiga «movida» a Madrid. Els progres d'abans callen com zombis. De cop, Joan Manuel Serrat xerra i s'atreveix a explicar el seu punt de vista monàrquic. Se'l condemna i se'l pren com a cap d'esquila. Error. És socialista de sempre, ser socialista implica ser d'esquerres. Fidelitat. Ha lluitat en les hores dures del franquisme i això l'honora. Escric aquest text a favor de Joan Manuel Serrat, un autor de tres parells de nassos, tant quan canta temes catalans com quan s'arrenca amb Machado o Hernández. També amb Joan Salvat-Papasseit –obra mestra. L'espectacle que proposa és un dòmino. Mediterráneo, un dels pocs discos que ha marcat història. No es tracta d'una cançó, sinó d'un fet creatiu excepcional. Durant una època, Serrat i la seva creativitat han estat tremends, un fenomen –monstre– que no ha tornat a ser. Vida. Serrat va aconseguir una cosa; col·locar cançons en l'imaginari de la gent. Ha estat un dels millors escriptors de lletres en català i castellà. Un mite, Serrat ha sigut i continua essent un dels nostres artistes d'alçada. Categoria d'arran de terra i de més amunt. L'hem d'escoltar. Sense ell no seríem el que som. Gràcies a la seva obra, vam començar a entendre una part del món. Serrat forever!