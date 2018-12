Caça, toros, cervesa i vi

Caça i toros van alimentar electoralment Vox a Andalusia. Deixem de sorprendre'ns de la ultraliberal nord-americana Sara Palin que va promoure la caça de llops des d'avionetes i del lobby de l'Associació Nacional del Rifle. La cinegètica i la tauromàquia d'esquerres discrepen d'aquest podemisme desarmat i animalista de pensament disney-lennonista.

Res és nou. «Doneu-me el suport a un punt i polaritzaré el món», hauria dit Arquímedes de Siracusa si, en comptes d'haver aplicat la seva intel·ligència a la mecànica, hagués dedicat la seva maldat a la política. El prohibicionisme de l'esquerra correcta irrita persones que, quan els toques l'escopeta o l'estoc, abandonen qualsevol punt de vista del món que no sigui el punt de mira i de qualsevol perspectiva que no sigui la de la bola a la creu. Vaspaña!

Per a les eleccions generals haurem arribat a la batalla del vi espa­nyol contra la cervesa podemita. Aquesta canya, per ben tirada que estigui a Madrid, per molt fresqueta que talli la calor d'Andalusia, no fa més que desplaçar un brou arrelat en terra pàtria calcària, rajat de velles vinyes al sol d'Espanya. El «vi espa­nyol» rematava actes amb gales militars en temps en què l'estímul gustatiu hagués estat oferir vi francès, però això, senyora, no va tenir a veure tant amb el vi com amb la pàtria.

Els productors de vi i de cervesa s'enfronten a les enquestes de consum alcohòlic. El discurs de la cervesa és el de l'amistat i l'alegria contra la derrota quotidiana i el del vi l'identifiquem més amb la família i la celebració dels èxits domèstics.

La cervesa i el vi portaran la seva lluita de les barres, taules i enquestes a les urnes per quedar-se Espanya, contra l'independentisme de cava, sidra i licors.