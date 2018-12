CAP D'ANY I FUTUR

El cap d'any és propici a balanços i arqueigs i a parlar de futurs pròxims i llu­nyans, que, de vegades, semblen futuribles perquè tenen un deix de ciència ficció. Si ens posem quaranta anys enrere, no empràvem el mòbil ni internet i, ara, què faríem sense ells? Com serà el futur d'aquí a 40 anys? Permetin-me que faci un decàleg de prediccions, encara que les dues darreres no resultin gaire afalagadores.

1) En un món en què augmenta l'esperança de vida i la solitud de la gent gran la robòtica jugarà un gran paper. No hem pas d'esperar robots que aprenguin o pensin (que això trigarà, si mai s'aconsegueix), sinó robots que ens ajudaran en les tasques de la llar i seran bàsics per cuidar i acompanyar les persones grans i fins i tot com a vigilants i guies turístics.

2) En el camp de la salut i la medicina, el càncer i d'altres malalties que es pateixen en l'actualitat es guariran o hauran desaparegut. La medecina generalista actual passarà a ser personalitzada amb tractaments individuals a cada persona a partir del seu propi ADN. S'acabarà això d'extirpar òrgans cancerosos: s'analitzarà què produeix i com actuar-hi en contra. Un simple pegat, xip o polsera ens monotoritzarà les 24 hores del dia i ens podrà alertar de qualsevol canvi en la nostra salut en el camp de la prevenció i predicció. La nanotecnologia permetrà la circulació de medicaments per artèries i venes fins al lloc necessari.

3) Segons el posthumanisme, podrem arribar a superar la natura amb tota mena d'implants i dispositius que superin les nostres possibilitats fins a fer-nos esdevenir cíborgs. (Ja vaig escriure aquí mateix un article en relació al transhumanisme i posthumanimes, que encapçala la Singularity University de Califòrnia, alguns membres de la qual han fet conferències recentment a Barcelona o a Madrid. Aquests científics no sols treballen en pro de la longevitat i el rejoveniment –pugnen per guarir l'envelliment– sinó que volen superar la mort a partir de la Criopreservació (congelació del cap sencer, cervell inclòs, esperant un futur millor per descongelar-lo). No riguin: s'inverteixen milions de dòlars en aquest projecte. L'estiu del 2017 el Dr. Cordeiro assegurava a Madrid que ell «no es pensava morir».

4) En el camp de la ment, de la intel·ligència artificial i dels aprenentatges, es fan molts avenços. Es parla d'implants d'estimulació profunda del cervell. Hi ha qui augura la possibilitat futura de col·locar implants cerebrals, xips o patrons de coneixement, que ens permetin aprendre o transferir coneixements sense esforç, com si ens descarreguéssim un programa d'ordinador, la qual cosa ens permetria aprendre qualsevol matèria o idioma en un instant. Per a l'aprenentatge es parla també de l'ús de neurofàrmacs que incideixin no invasivament en les interfícies cerebrals que podrien arribar a la transmissió de pensament d'un emissor a un receptor.

5) El transport és un altre punt a tenir en compte. D'aquí quaranta o cinquanta anys podrem anar a Mart i haurem fet molts nous descobriments còsmics. El transport terraqüi, altrament, serà molt més ràpid i autònom, com els automòbils que no necessiten conductor.

6) Podrem establir contacte amb persones llunyanes a partir d'hologrames perfectes.

7) Podrem fer conduccions i canalitzacions d'aigua sense pèrdues –malgrat l'aigua serà un motiu de pugna entre poblacions–, construir edificis en poques hores a partir d'enginys que actuaran com les actuals fotocopiadores 3D i proposar per a països secs sanitaris sense necessitat d'aigua, cosa que erradicarà quantitat de malalties especialment infantils.

8) En el camp de l'ecologia i l'energia no sembla probable, sense períodes de transició preparatoris, que d'aquí a 40 anys les energies netes o renovables moguin el món perquè resultaran més cares. Però també és cert que les grans compa­nyies elèctriques comencen a apostar en aquest sentit i que l'empremta humana sobre el planeta cada cop es fa més insostenible. Altrament el fet va lligat al canvi climàtic. Un augment de temperatura de 2 o 3 graus suposarà la desaparició d'unes espècies i l'aparició d'unes altres que ocuparan aquests nínxols. Mai el planeta havia sofert canvis tan radicals per la petjada humana.

9) El canvi climàtic, doncs, alterarà el ritme de les estacions i el nostre clima mediterrani en patirà les conseqüències amb més èpoques de pluja seguides, que comportaran destrucció de platges i més sequeres estivals.

10) Hi haurà major conflictivitat i més desigualtat a causa de l'augment de població. Cada any la població mundial augmenta en gairebé 100 milions d'habitants, cosa que té conseqüències de tot tipus: de relacions socials, ambientals,econòmiques... Tot i que la terra pugui tenir capacitat d'acollida de 10.000 milions d'habitants, els mateixos éssers humans serem els qui no estarem preparats per assumir aquesta pressió, perquè comportarà mesures i obligacions entre les zones més riques i més pobres del planeta. Riem-nos de les migracions actual! Malgrat s'estendrà el desenvolupament de manera lenta en les zones menys afavorides s'incrementaran les desigualtats perquè no hem sabut (o volgut) crear un model de desenvolupament econòmic més igualitari. I, encara que la tecnologia haurà avançat molt –les actuals tecnologies ja permetrien acabar amb la fam al món–, seguirà sent un àmbit de privilegi d'uns pocs.

Tant de bo m'equivoqui!