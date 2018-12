Aeroport Josep Tarradellas no, gràcies

Mateu Frigoler Teixidor Canet d'Adri

En primer lloc, cal que sàpiguen, aquesta banda de sapastres, que no han de ser els de Madrid qui bategin un aeroport a Catalunya. Si aixó ho varen fer per donar-nos peixet, ens agraden més les nostres llagostes del cap de Creus. Josep Tarradellas i Joan tampoc és sant de la devoció de molts catalans. Mentre ell vivia com un paixà en el seu exili daurat de Saint Martin le Beau, milers de republicans patien els horrors dels camps d'extermini nazis, i d'altres, molta gana i fred a les platges de concentració franceses de la Catalunya Nord. Anys més tard també eren republicans els que picaven pedra i morien «d'accident» al Valle de los Caídos.

Tarradellas va tenir tota mena de càrrecs en el govern de la Generalitat abans i durant la Guerra Civil. La seva gran fal·làcia va ésser voler signar com a conseller de Sanitat el primer decret d'avortament el dia de Nadal. No tinc res en contra de l'avortament, però la seva signatura en una diada tan assenyalada arreu del món no va ésser res més que demostrar la baixesa d'un polític en tota la seva plenitud.

Aquell del «ja soc aquí» es va descuidar de dir «i uns quants més per mantenir». Sembla ser que el seu fill encara viu a França a la «santé» dels catalans. De sempre és sabut que els fills dels presidents, en ésser engendrats de tan bon coll... no passaran mai gana.

President Sánchez, moltes gràcies per la seva desinteressada col·laboració, però el nom de l'aeroport ja l'escollirem nosaltres.



Un bon regal de reis

ÀNGELA FERRER I MATÓ Girona

Aquesta setmana he estat rellegint el llibre En el nombre del padre, escrit per Gerry Conlon, el protagonista de la novel·la, i que a més va ser filmada en una pel·lícula d'èxit. Explica la història veritable d'uns nois de Belfast que van ser condemnats a cadena perpètua per uns fets dels quals eren innocents. Passaren quinze anys a la garjola perquè es fabricaren proves contra ells i a base de turments els feren signar una declaració de culpabilitat. Fins que una advocada no va posar fil a l'agulla els quatre nois sofriren presó i desprecis a manta. El que jo he pensat és que fóra un regal «exquisit» per a tots els jutges del Suprem que han de jutjar els nostres presos polítics, més innocents encara que els protagonistes del llibre. Un paper perfumat farcit de motius nadalencs i embolicat amb un gran llaç groc seria –penso jo– un bon regal de Reis per a aquestes persones sense ànima que tenen tancats uns éssers innocents que no han fet més que estimar la seva terra. Potser, si el llegissin i veiessin com de fàcil és carregar-se la vida d'uns pacífics ciutadans per la pressió política d'uns eixelebrats, reaccionarien i, com fóra just, els donarien la llibertat. La meva carta sé que no traspassarà àmbits importants. Qui farà cas d'una professora d'una petita ciutat que estima la justícia i pateix quan veu actuacions tan contràries a la mateixa? Segurament ningú. Però dintre un racó del meu cor una flama d'esperança pensa que un petit gest pot traspassar fronteres i, qui sap, si es fes efectiu el regal, tocaríem com a mínim el cor d'algun component d'aquest tribunal dit Suprem, però que jo el rebatejaria amb el nom d'Ínfim, donada la seva actuació «d'ínfima» justícia.