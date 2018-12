L'any de les dones invisibles

En l'àmbit laboral femení, el 2018 es tanca com l'any de les «kellys». Ha estat definitivament quan la societat ha pres consciència d'un col·lectiu eminentment femení, tractat amb avarícia per un sector turístic i de serveis que guanya diners de sobres. Les dones de la neteja es van aixecar en peu de guerra el 8 de març i són el símbol de la necessitat de superar la bretxa de gènere entre homes i dones.

M'agradaria que aquest any també fos l'any de les dones. Però essencialment per fer visible un altre col·lectiu i que amaga un cert tuf de segle XIX en les relacions laborals: les empleades de la llar. Si les prop de 630.000 persones ?molt majoritàriament, dones? que es calcula que treballen a l'Estat en el servei domèstic estiguessin «legalment remunerades», i ho estiguessin per totes les hores que treballen, representarien un 2,8% del PIB estatal. Per contra, una de cada 3 dones al servei de llars alienes viu en situació de pobresa o arriba a final de mes amb moltes dificultats. A Espanya hi ha unes 630.000 persones que viuen d'aquestes feines, un 4% de la població activa i el 57% són d'origen estranger. En molts casos desconeixen els seus drets laborals, fet que encara les aboca més a l'explotació i la submissió econòmica. El 2019 ha de ser l'any d'aquestes dones invisibles.