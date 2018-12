LA MEVA DESINTEGRACIÓ DE IUGOSLÀVIA

En el documentat article del senyor Jordi Córdoba sobre la desintegració de Iugoslàvia publicat al Diari de Girona del dia 17 de desembre, he trobat a faltar una referència a l'actitud dels diferents països europeus, que, en el camp diplomàtic, alguna cosa hi van tenir a veure.

Però començaré una mica abans, cap als anys vuitanta, amb una petita anècdota personal. En aquests anys, va arribar circumstancialment a les meves mans un número d'aquelles revistes juvenils, en aquest cas, de clara intenció formativa i d'inspiració catòlica. No recordo el tema de l'article, però recollia vuit o nou testimonis de diferents nois, no recordo si hi havia alguna noia, sobre la seva actitud personal en temes diversos però tots relacionats amb aspectes seriosos de la personalitat. Ja he dit que era una revista d'intenció formativa.

Tampoc recordo el tema de l'article, perquè no em va dir res de nou. El que em va sobtar va ser que mentre els nois no es descuidaven de dir que «jo soc croat», «jo soc serbi», «jo soc bosni», «jo soc montenegrí», etc., el redactor de l'article només utilitzava el terme «iugoslau». No s'adonà que els nois no volien saber res del concepte «iugoslau». Vaig fer veure aquesta diferència al redactor de l'article, director també de la revista, i aquest em va contestar, molt compungit i demanant-me perdó per si m'havia ofès. No va saber veure quina era la realitat iugoslava. Vaig contestar que no n'hi havia cap d'ofensa, però vaig renunciar a aclarir-li el motiu que em va portar a fer-li notar la diferència, perquè no em vaig veure amb cor que ho entengués.

He treballat professionalment set anys fora de Catalunya i al llarg de la vida he anat aprenent a no dir segons quines coses perquè, en alguns ambients, són senzillament incomprensibles. Puc assegurar que la millor persona, intel·lectualment i tot, que en 78 anys he conegut en aquest món, no va entendre mai que, a Sevilla, en trucar la meva dona per dir-li que no aniria a dinar a casa, la telefonés en català. Com a observador, coneixia el fet experimental que «els catalans tenien tendència a parlar català entre ells» (frase textual). Parlo de fa 50 anys.

Amb el que he dit fins ara, no cal dir que la desintegració de Iugoslàvia la vaig veure com a lògica i, en conseqüència, normal. Iugoslàvia es va originar amb la desintegració de l'imperi austrohongarès, plena de baralles, discussions, enveges, annexions, separacions i, evidentment, uns que volien ser més que els altres. La dictadura de Tito va aconseguir mantenir-ho tot sota la seva mà, però ni el tacte que va tenir en regular la coexistència de llengües va ser suficient per evitar la disgregació de les repúbliques quan va morir. Les nacionalitats, quan hi són, suren.

El senyor Córdoba descriu molt bé el que va anar venint després. El primer país en voler independitzar-se va ser Eslovènia, que ho podia fer perquè tenia poca població sèrbia. Així i tot, el govern central no l'hi va deixar fer i va ser el culpable de la curta guerra que hi va haver i de les, relativament, poques víctimes. El segon cas, el de Croàcia, és diferent, perquè la població sèrbia era més apreciable i el president croat no semblava gaire disposat a respectar els seus drets. Hi va haver, doncs, la lògica resistència en una part de Croàcia i això va ser l'excusa perquè el govern de Sèrbia, en lloc d'ajudar Croàcia perquè ho fes bé i respectés els drets de tothom, tractant serbis i croats per igual, s'irrogués el dret de manar a Croàcia i dir el que s'havia de fer. El resultat foren els quatre anys de guerra i els 20.000 morts que assenyala Jordi Córdoba. Després, les pretensions del govern de Sèrbia de controlar «tot el territori on hi haguessin serbis» sense respectar territoris d'altres nacions, que també volien ser «elles», van fer que la guerra arribés als 150.000 morts. Sort que finalment s'aconseguí encarregar a l'OTAN que ho aturés i no es va sobrepassar aquest nombre.

No cal presentar més casos. Però sí que vull recomanar que els estudiosos més joves esbrinin, millor que jo que no soc historiador, quines van ser les actuacions dels governs europeus. La meva memòria es limita a recordar que els governs francès i espanyol no van voler saber res de les primeres independències, les d'Eslovènia i Croàcia, possiblement per raons semblants a les que ara impedeixen el reconeixement de Kosovo. I també que el govern d'Alemanya, amb experiència federal, escarmentat i amb ganes d'evitar guerres, intentava fer veure que, si es deixava que les repúbliques exiugoslaves s'organitzessin al seu gust, amb les discussions sobre minories i límits que calgués, garantirien millor la pau. Al final Alemanya es va quedar gairebé sola i va haver de renunciar a la seva política de pau. Segur que si els governs haguessin donat més preferència als desigs del ciutadans, en lloc de les pretensions territorials dels governants, hi hauria hagut molts menys morts. I ens haguéssim estalviat els horrors que vam haver de llegir i veure.

Insisteixo en la importància de la generositat entre governs. La pretensió del govern de Sèrbia, que es veia fort, de voler continuar manant sobre territori aliè, va augmentar el nombre de morts. Si al 1918 s'hagués fet mes cas al president Woodrow Wilson, la segona guerra hagués estat més petita. Que en pot ser de mortífer l'orgull patri!