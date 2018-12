El nus de la realitat

En un dels seus poemes, Julio Martínez Mesanza traça el retrat d'un regne on els seus marins s'emborratxen sovint i comencen a parlar «d'un país incert / que diuen conèixer. En aquesta terra / no hi ha la cobdícia i només lleis / benignes la governen». Aquest lloc respon al nom d'Utopia; ningú sap on es troba, tot i que els homes que han perdut el seny parlin d'ell sense parar. «Si hi hagués / el seu somiat país, seria un frau: / cap home en les seves faules he vist, / només un pla sense relleu i una vida / sense amics, cavalls ni horitzons». És a dir, un país bonic però il·lusori, fruit d'una imaginació que ha abandonat el sentit de la realitat i del possible; un lloc en definitiva «que ofèn l'home», perquè no hi ha un amor a l'ésser humà que, al seu torn, no respecti la profunda dignitat de la seva imperfecció. El cardenal John Henry Newman va argumentar d'una manera molt similar el seu escepticisme cap a les ideologies de laboratori. Més que la «veritat» d'una idea, li interessava comprovar la seva «realitat»: la seva plasmació històrica en una societat i un temps concrets. De què ens serveix afirmar amb escarafalls que no som lliures si hi ha tants aspectes de la llibertat ideal que no poden posar-se en pràctica a causa de la pròpia condició humana? «Què és això –va escriure Newman referint-se a les abstraccions que podem titllar d'utòpiques– sinó imaginar un camí sobre muntanyes i rius que mai abans ha estat traçat?». Idees que ens exciten o ens diverteixen, encara que al final només mostren la seva incapacitat per «lluitar amb les coses tal com són».

Nuar les idees a la realitat no és un mal consell, quan la política europea ha perdut el sentit de la moderació. Realitat és saber que el nostre món –tot i tots els pesares– ha avançat en termes de progrés, benestar i reconeixement de drets i llibertats com mai abans en la Història. Realitat és concedir a la llei el seu valor de garant i a la tradició seu sentit moral, en el que tenen precisament de coneixement de l'experiència humana. Realitat és la difícil concreció de les idees –així com els seus efectes en els homes– i no el maniqueisme que planteja contínuament un fals dilema entre el tot i el no-res, entre la perfecció i la immoralitat. Per descomptat, no és el mateix practicar la justícia amb els homes que omplir-nos la boca amb ella. El primer és molt més difícil. El primer ens situa davant la borrosa línia dels límits, el segon condueix a l'autosatisfacció dels que es consideren moralment superiors. En el primer cas es pot donar l'exemplaritat; en el segon, no. Lidiar amb les coses tal com són; aspirar a millorar-les i transformar-les –com es construeixen tots els edificis civilitzats– ens preserva de la penosa dictadura d'un sentimentalisme vociferant i inestable que empeny les societats a alçar-se contra si mateixes.

Cal tenir seny amb els homes que es perden en la utopia, diu Mesanza en el seu poema, «que parlin». Però deixar que conversin animadament no vol dir que haguem de menysprear la necessària bellesa de la sobrietat. Vivim un període que exigeix ??la mà estesa del realisme i la intel·ligència precisa dels fets, més que el cultiu dels sentiments hostils que ­discursegen en nom d'una veritat falsa i irreal.